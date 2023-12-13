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Мэрия Тюмени заверила, что сносить частные дома в Заречном по КРТ не планируется

Власти: в Тюмени сносить частные дома в Заречном по программе КРТ не планируется

13 декабря 2023, 14:29
Фото: 1MI

Мэрия Тюмени заверила, что сносить частные дома в Заречном по КРТ не планируется

В администрацию Тюмени обратилась жительница Заречного микрорайона, которая беспокоится что ее частный дом на Чкалова, 3 попадает под снос в рамках программы КРТ. Она потребовала разъяснить, как планы по реновации района коснется ИЖС.
Фото: телеграм-канал администрации Тюмени

Накануне с тюменкой встретились начальник отдела генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Ирина Даровских и депутат гордумы Иван Худяков.

«Заявительницу интересовало, что ее дом попадает в границу улиц Береговой — Поперечной — Большой Заречной — Ломоносова — Луговой, запланированных под реновацию. Ирина Даровских пояснила, что это не КРТ», — отметили в горадминистрации.

Остальных жителей микрорайона мэрия ждет на общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный», которые пройдут с 18 по 22 декабря.

Напомним, планы тюменских властей полностью переустроить Зареку беспокоит многих местных жителей. Особенно тех, кто живет в частных домах. Всего под реновацию попали более 100 ИЖС. Собственники мириться с ситуацией не согласны и готовы обратиться за помощью к президенту.

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#Общество#Ирина Швецова#Заречье#КРТ
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