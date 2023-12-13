Власти: в Тюмени сносить частные дома в Заречном по программе КРТ не планируется

Мэрия Тюмени заверила, что сносить частные дома в Заречном по КРТ не планируется

В администрацию Тюмени обратилась жительница Заречного микрорайона, которая беспокоится что ее частный дом на Чкалова, 3 попадает под снос в рамках программы КРТ. Она потребовала разъяснить, как планы по реновации района коснется ИЖС.