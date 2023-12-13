Власти: в Тюмени сносить частные дома в Заречном по программе КРТ не планируется

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Накануне с тюменкой встретились начальник отдела генерального плана департамента земельных отношений и градостроительства Ирина Даровских и депутат гордумы Иван Худяков.
«Заявительницу интересовало, что ее дом попадает в границу улиц Береговой — Поперечной — Большой Заречной — Ломоносова — Луговой, запланированных под реновацию. Ирина Даровских пояснила, что это не КРТ», — отметили в горадминистрации.
Остальных жителей микрорайона мэрия ждет на общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района № 5 «Заречный», которые пройдут с 18 по 22 декабря.
Напомним, планы тюменских властей полностью переустроить Зареку беспокоит многих местных жителей. Особенно тех, кто живет в частных домах. Всего под реновацию попали более 100 ИЖС. Собственники мириться с ситуацией не согласны и готовы обратиться за помощью к президенту.
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