На тюменской трассе в массовой аварии погиб водитель КамАЗа

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель легковушки, совершавший маневр обгона в нарушение запрещающего дорожного знака. В результате аварии погиб 46-летний водитель КамАЗа из Пермского края. 29-летний водитель Volvo, житель Кировской области, с травмами был доставлен в больницу.
На месте происшествия работают инспекторы ДПС, организовано реверсивное движение. Инспекторы регулируют движением в ручном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске 17-летняя школьница за рулем УАЗа врезалась в забор частного дома. В аварии травмы получила юная водитель и пассажирка авто.