nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движения из-за смертельного ДТП

На тюменской трассе в массовой аварии погиб водитель КамАЗа

23 декабря 2023, 15:38
Фото: ГИБДД

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движения из-за смертельного ДТП

Смертельная авария произошла сегодня вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 111-м километре автодороги, в районе Заводоуковска, столкнулись большегрузы Volvo, КамАЗ и легковой автомобиль Mitsubishi Pajero. От удара оба грузовика вылетели в кювет.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие спровоцировал водитель легковушки, совершавший маневр обгона в нарушение запрещающего дорожного знака. В результате аварии погиб 46-летний водитель КамАЗа из Пермского края. 29-летний водитель Volvo, житель Кировской области, с травмами был доставлен в больницу.

Фото: ГИБДД

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, организовано реверсивное движение. Инспекторы регулируют движением в ручном режиме.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тобольске 17-летняя школьница за рулем УАЗа врезалась в забор частного дома. В аварии травмы получила юная водитель и пассажирка авто.

Читайте также:
Директор тюменского лагеря раскритиковала мать скончавшейся в поезде девочки«Берут коробками»: тюменцы выстроились в очереди на ярмарке за дешевыми яйцамиИх там десятки, если не сотни: тюменскую школу атаковали тараканы
#Общество#Видео#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#ГИБДД#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Тюмень - Омск
Подпишитесь
В Тюмени молниеносно распространяется вирус гриппа А
Вчера, 07:28
Экс-защитник ФК «Тюмень» избил детского тренера. Видео
Сегодня, 05:45
Тест «Братья Дедушки Мороза»: как зовут зимних волшебников в регионах России?
Вчера, 07:13
«Берут коробками»: тюменцы выстроились в очереди на ярмарке за дешевыми яйцами
Сегодня, 12:22
Под Тюменью откроется новая база отдыха с купольными домами и пляжем
Сегодня, 06:45
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
21 декабря, 10:26