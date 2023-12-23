На тюменской трассе в массовой аварии погиб водитель КамАЗа

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили движения из-за смертельного ДТП

Смертельная авария произошла сегодня вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 111-м километре автодороги, в районе Заводоуковска, столкнулись большегрузы Volvo, КамАЗ и легковой автомобиль Mitsubishi Pajero. От удара оба грузовика вылетели в кювет.