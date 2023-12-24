В Тобольске в пятиэтажке произошел пожар. Погиб человек

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
К тушению огня были привлечены шесть единиц основной, две единицы специальной техники, 26 человек личного состава МЧС. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метра. Во время ЧП погиб человек.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.
Напомним, три месяца назад, 1 октября, из-за взрыва газа произошел пожар в соседнем тобольском доме по улице Ремезова, 3 А. Пострадали пятые этажи двух подъездов, а ударная волна вынесла стену соседней квартиры. Разрушенной оказалась пятикомнатная квартира.
320 жителей из 98 квартир были экстренно эвакуированы, трех человек с травмами доставили в больницу. Противоаварийные мероприятия в доме завершились только в конце ноября.