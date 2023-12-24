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В Тобольске во время пожара погиб человек

В Тобольске в пятиэтажке произошел пожар. Погиб человек

24 декабря 2023, 03:57
Фото: МЧС

В Тобольске во время пожара погиб человек

Трагедия произошла в субботу, 23 декабря, около полуночи в многоквартирном доме в Тобольске по улице Ремезова, 3. В 23:33 в одной из квартир на четвертом этаже произошел пожар.
Фото: МЧС

К тушению огня были привлечены шесть единиц основной, две единицы специальной техники, 26 человек личного состава МЧС. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение квартиры и балкона. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метра. Во время ЧП погиб человек.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.

Напомним, три месяца назад, 1 октября, из-за взрыва газа произошел пожар в соседнем тобольском доме по улице Ремезова, 3 А. Пострадали пятые этажи двух подъездов, а ударная волна вынесла стену соседней квартиры. Разрушенной оказалась пятикомнатная квартира.

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