Минздрав ЛНР: у 46 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, обнаружен грипп А

Ранее «Наш Город» писал, что 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень — Адлер после отдыха в тюменском лагере. У ребенка днем 20 декабря поднялась высокая температура, вечером ее не стало. Кроме того, в дороге еще у 46 детей поднялась температура. Ночью 21 декабря поезд прибыл в город Балашов Саратовской области, где всю группу, 126 детей, сняли с поезда и отправили саратовскую инфекционную больницу.