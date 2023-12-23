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Published Сегодня, 16:04

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Updated Сегодня, 16:18

Минздрав ЛНР: у 46 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, обнаружен грипп А

Минздрав ЛНР: у 46 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, обнаружен грипп А

23 декабря 2023, 16:04
Фото: 1MI
У 46 детей, снятых отдыхавших в тюменском лагере «Олимпийская ребячка», подтвержден вирус гриппа А (какой именно штамм информации нет),. Еще 42 заболевшим поставлен диагноз ОРВИ.
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Дети

По данным Минздрава Луганской Народной Республики, состояние всех 88 школьников врачи оценивают как удовлетворительное. Остальные дети и 11 сопровождающих здоровы. Когда они окажутся дома пока неизвестно.

В настоящее время в Краснодон доставлена только одна школьница из всей группы — ребенок чувствует себя хорошо. По информации тг-канала Mash на Донбассе, родители девочки несколько часов договаривались с врачами о выписке.

Ранее «Наш Город» писал, что 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень — Адлер после отдыха в тюменском лагере. У ребенка днем 20 декабря поднялась высокая температура, вечером ее не стало. Кроме того, в дороге еще у 46 детей поднялась температура. Ночью 21 декабря поезд прибыл в город Балашов Саратовской области, где всю группу, 126 детей, сняли с поезда и отправили саратовскую инфекционную больницу.

По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Лагерь «Олимпийская ребячка» закрыт.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Дети#Новости тюмени#Минздрав#Грипп#Девочка умерла в поезде Тюмень - Адлер
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