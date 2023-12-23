Минздрав ЛНР: у 46 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, обнаружен грипп А

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
По данным Минздрава Луганской Народной Республики, состояние всех 88 школьников врачи оценивают как удовлетворительное. Остальные дети и 11 сопровождающих здоровы. Когда они окажутся дома пока неизвестно.
В настоящее время в Краснодон доставлена только одна школьница из всей группы — ребенок чувствует себя хорошо. По информации тг-канала Mash на Донбассе, родители девочки несколько часов договаривались с врачами о выписке.
Ранее «Наш Город» писал, что 12-летняя девочка скончалась в поезде Тюмень — Адлер после отдыха в тюменском лагере. У ребенка днем 20 декабря поднялась высокая температура, вечером ее не стало. Кроме того, в дороге еще у 46 детей поднялась температура. Ночью 21 декабря поезд прибыл в город Балашов Саратовской области, где всю группу, 126 детей, сняли с поезда и отправили саратовскую инфекционную больницу.
По факту произошедшей трагедии возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Лагерь «Олимпийская ребячка» закрыт.