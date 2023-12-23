«Берут коробками»: тюменцы выстроились в очереди на ярмарке за дешевыми яйцами

Отметим, по данным Тюменьстата, за последнюю неделю стоимость десятка яиц в Тюменской области выросла на 9 рублей и сегодня составляет 109 рублей. По факту средняя стоимость десятка яиц в тюменских магазинах варьируется от 112 до 179 рублей.