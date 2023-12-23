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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

Тюменцы выстроились в метровые очереди на ярмарке за дешевыми яйцами

«Берут коробками»: тюменцы выстроились в очереди на ярмарке за дешевыми яйцами

23 декабря 2023, 12:22
Фото: 1MI

Тюменцы выстроились в метровые очереди на ярмарке за дешевыми яйцами

Жители Тюмени выстроились сегодня на продовольственных ярмарках в метровые очереди за яйцами. На ярмарках данный продукт продавали по цене существенно ниже стоимости в магазинах.

К примеру, упаковка яиц категории С1 из 15 штук стоила всего 138 рублей, ячейка из 30 штук — 279 рублей. Для сравнения, в магазинах цена за упаковку 15 штук составляет 168-199 рублей, 30 штук стоят от 334 до 424 рублей.

«Яйца не успевали выкладывать на прилавки — люди уже выстраивались в очереди. Многие брали по несколько упаковок по 30 штук», — сообщили корреспонденты 72.RU, посетившие ярмарку.

Отметим, по данным Тюменьстата, за последнюю неделю стоимость десятка яиц в Тюменской области выросла на 9 рублей и сегодня составляет 109 рублей. По факту средняя стоимость десятка яиц в тюменских магазинах варьируется от 112 до 179 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские ритейлеры ввели ограничения на покупку куриных яиц по льготной цене 96 рублей. Данная мера введена для борьбы с перекупщиками.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Продукты#Новый год#Ярмарка#Яйца
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