«Берут коробками»: тюменцы выстроились в очереди на ярмарке за дешевыми яйцами

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
К примеру, упаковка яиц категории С1 из 15 штук стоила всего 138 рублей, ячейка из 30 штук — 279 рублей. Для сравнения, в магазинах цена за упаковку 15 штук составляет 168-199 рублей, 30 штук стоят от 334 до 424 рублей.
«Яйца не успевали выкладывать на прилавки — люди уже выстраивались в очереди. Многие брали по несколько упаковок по 30 штук», — сообщили корреспонденты 72.RU, посетившие ярмарку.
Отметим, по данным Тюменьстата, за последнюю неделю стоимость десятка яиц в Тюменской области выросла на 9 рублей и сегодня составляет 109 рублей. По факту средняя стоимость десятка яиц в тюменских магазинах варьируется от 112 до 179 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские ритейлеры ввели ограничения на покупку куриных яиц по льготной цене 96 рублей. Данная мера введена для борьбы с перекупщиками.