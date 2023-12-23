Директор тюменского лагеря раскритиковала мать скончавшейся в поезде девочки

21 декабря ночью всю группу детей сняли с поезда во время остановки в Саратовской области. Ребят направили в инфекционную больницу, где провели обследование и взяли анализы. Позже в Минздраве сообщили, что у 16 детей диагностирован вирус гриппа А, еще 70 поставлен диагноз ОРВИ.