Директор тюменского лагеря раскритиковала мать скончавшейся в поезде девочки

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В опубликованных постах указано, что голос на аудиозаписи принадлежит генеральному директору «Ребячьей Республики» Ларисе Шиловой.
«Мы позвонили директору „Олимпийской ребячки“, чтобы взять комментарий. Вызов случайно приняли во время совещания, на котором Лариса Шилова наговорила немало лишнего», — сообщили журналисты Ural Mash.
Спикер на аудиозаписях отмечает, что руководство лагеря вины за собой не чувствует — вина есть только в том, что вследствие проводимого мероприятия потерян ребенок.
«Предположу, что дети могли заболеть на обзорной экскурсии, которую мы проводили перед их отъездом. Что, конечно, не очень правильно. А если дети прививались через раз, то мы получили ту, картину, которая складывается сейчас», — заявила спикер.
Не остались без внимания и жалобы и обвинения руководства лагеря матерью погибшей 12-летней девочки.
«Мама там в угаре. Вместо того, чтобы по дочери плакать — раздает интервью которые перевирают журналисты. Спасти ребенка было невозможно в пути. Вполне вероятно, что шанс мог быть, если бы девочка находилась в стационаре», — отметила чиновница.
И посоветовала своим подчиненным «не надумывать ничего, ничего не смотреть и быть уверенными в своих коллегах», а также постараться создать положительную повестку в информационном поле.
«Вместе с правительством мы решили, что нужна некая положительная повестка в информационном поле, поэтому будет сюжет о семьях из „Олимпийской ребячки“. Он будет совершенно другого плана и расскажет рассказывать о работе лагеря, о людях. Нам сегодня все показывают свою поддержку, в том числе губернатор Тюменской области, директор департамента соцразвития», — заявила спикер.
Также отметила, что задача защитить учреждение стоит и перед управлением Роспотребнадзора.
«Они сейчас смотрят как бы другой предмет. Но они же пришли в то учреждение, которое хотят защитить тоже. Они пришли в учреждение, о котором хотелось бы сказать, что у них все сделано как надо. А у нас, извините, не так, как надо», — сообщила спикер.
Заметим, что правительственная поддержка руководителя «Ребячки» Ларисы Шиловой и поддержка ведомств выглядит весьма правдоподобно. Чиновница является сестрой полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Известно, что за 2022 год она заработала порядка 22 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что 20 декабря в поезде Тюмень — Адлер скончалась 12-летняя девочка из группы детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Олимпийская ребячка». Дети выехали из лагеря 19 декабря. По данным источников, у нескольких ребят перед отправкой присутствовали признаки ОРВИ. По заверениям руководства лагеря, все дети были здоровы.
21 декабря ночью всю группу детей сняли с поезда во время остановки в Саратовской области. Ребят направили в инфекционную больницу, где провели обследование и взяли анализы. Позже в Минздраве сообщили, что у 16 детей диагностирован вирус гриппа А, еще 70 поставлен диагноз ОРВИ.
В настоящее время по факту произошедшее трагедии возбуждено уголовное дело. Расследования проводят Следственный комитет, Роспотребнадзор, прокуратура.