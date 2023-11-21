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Жители пятиэтажки в Тобольске, пострадавшей от взрыва газа, возвращаются домой

Расселять не будут: в пострадавший от взрыва газа дом в Тобольске возвращаются жильцы

21 ноября 2023, 14:42
Фото: 1MI

Жители пятиэтажки в Тобольске, пострадавшей от взрыва газа, возвращаются домой

Пока вернуться домой смогли большинство жителей 1 и 2 подъездов. В них противоаварийные мероприятия уже завершены. Незаселенными остаются лишь несколько квартир, которые пострадали сильнее остальных, сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев.

Напомним, огонь охватил пятиэтажку на улице Ремезова вечером 1 октября. По данным МЧС, на пятом этаже дома взорвался газ, из-за этого начался пожар. Сильнее всего пострадали пятые этажи двух подъездов. Жильцов оперативно эвакуировали, но несколько человек все-таки попали в больницу, один пострадавший попал в реанимацию.

Фото: Администрация Тобольска

Почти сразу после пожара было принято решение, что затраты на восстановление пятиэтажки возьмет на себя областной бюджет. Специализированная организация провела инструментальное обследование дома. Позже УК заключила договор с подрядчиком на проведение противоаварийных и ремонтных работ.

Сейчас, сообщают областные власти, на 80% выполнен демонтаж. Впереди у строителей — ремонт кровли и работы по устройству плит перекрытия, которые планируются к поставке в начале декабря.

Напомним, взрыв бытового газа также произошел в конце сентября в Тюмени в одной из квартир жилого дома по улице Геологоразведчиков. Из-за ЧП были эвакуированы более 200 жителей дома. Пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошел взрыв.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Тобольск#Пожары#Ремонтные работы#Инна Доровская
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