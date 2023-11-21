Расселять не будут: в пострадавший от взрыва газа дом в Тобольске возвращаются жильцы

Напомним, огонь охватил пятиэтажку на улице Ремезова вечером 1 октября. По данным МЧС, на пятом этаже дома взорвался газ, из-за этого начался пожар. Сильнее всего пострадали пятые этажи двух подъездов. Жильцов оперативно эвакуировали, но несколько человек все-таки попали в больницу, один пострадавший попал в реанимацию.