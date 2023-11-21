Расселять не будут: в пострадавший от взрыва газа дом в Тобольске возвращаются жильцы

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Напомним, огонь охватил пятиэтажку на улице Ремезова вечером 1 октября. По данным МЧС, на пятом этаже дома взорвался газ, из-за этого начался пожар. Сильнее всего пострадали пятые этажи двух подъездов. Жильцов оперативно эвакуировали, но несколько человек все-таки попали в больницу, один пострадавший попал в реанимацию.
Почти сразу после пожара было принято решение, что затраты на восстановление пятиэтажки возьмет на себя областной бюджет. Специализированная организация провела инструментальное обследование дома. Позже УК заключила договор с подрядчиком на проведение противоаварийных и ремонтных работ.
Сейчас, сообщают областные власти, на 80% выполнен демонтаж. Впереди у строителей — ремонт кровли и работы по устройству плит перекрытия, которые планируются к поставке в начале декабря.
Напомним, взрыв бытового газа также произошел в конце сентября в Тюмени в одной из квартир жилого дома по улице Геологоразведчиков. Из-за ЧП были эвакуированы более 200 жителей дома. Пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошел взрыв.