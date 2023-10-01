В Тобольске полыхает кровля жилого дома. В одной из квартир взорвался газ

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Всех жителей пятиэтажки экстренно эвакуировали. В настоящее время тушение огня продолжается. На месте также работают бригады скорой помощи. Одна машина с мигалками экстренно уехала в Областную больницу № 3. О пострадавших и погибших информации нет. Официальные комментарии ожидаются.
Добавлено в 22:22:
1 октября 2023 года в десятом часу вечера поступило сообщение о том, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на пятом этаже 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу Тобольск улица Ремезова, 3 А.
Пожар перешел на кровлю жилого дома. Из дома эвакуированы все жильцы — 320 жителей из 98 квартир. Из зоны воздействия опасных факторов пожара спасено два человека. По предварительным данным, пострадал один человек.
На месте происшествия работают 56 человек личного состава, 17 единиц основной и специальной техники ГУ МЧС России по Тюменской области.
На месте ЧП работает оперативный штаб. В настоящее время решается вопрос по временному размещению жителей дома. На месте происшествия находится глава администрации Тобольска Максим Афанасьев.
Напомним, на этой неделе в Тюмени в жилом доме по улице Геолоразведчиков, 34, произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Из-за ЧП были эвакуированы более 200 жителей дома. Пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошел взрыв.