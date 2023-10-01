В Тобольске полыхает кровля жилого дома. В одной из квартир взорвался газ

Напомним, на этой неделе в Тюмени в жилом доме по улице Геолоразведчиков, 34, произошел взрыв бытового газа в одной из квартир. Из-за ЧП были эвакуированы более 200 жителей дома. Пострадал один человек — хозяин квартиры, где произошел взрыв.