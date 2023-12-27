На двух тюменских трассах перекрыли движение. Что случилось?

В настоящее время, по информации Уралуправтодорога, для проезда всех видов транспортных средств закрыт участок автодороги Тюмень — Омск с 115 по 206 километры. Также перекрыто автодвижение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск на участке с 643 по 698 километр.