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На федеральной дороге Тюмень — Омск перекрыли движение

На двух тюменских трассах перекрыли движение. Что случилось?

27 декабря 2023, 05:53
Фото: 1MI

На федеральной дороге Тюмень — Омск перекрыли движение

На тюменских трассах из-за неблагоприятных погодных условий полностью перекрывают движение.
Видео: ГИБДД

В настоящее время, по информации Уралуправтодорога, для проезда всех видов транспортных средств закрыт участок автодороги Тюмень — Омск с 115 по 206 километры. Также перекрыто автодвижение на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск на участке с 643 по 698 километр.

По информации ГИБДД по Тюменской области, обстановка на федеральной автодороге Тюмень — Омск остается сложной — наблюдается небольшой снег, сильный порывистый ветер. С утра на автодороге несут службу дополнительные наряды из числа сотрудников различных служб Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС контролируют движение на автодороге в Абатском, Ишимском, Омутинском, Ялуторовском, Тюменском районах, Голышмановском и Заводоуковском ГО.

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Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на федеральной трассе Тюмень — Екатеринбург произошла смертельная авария с участием автобуса и грузового автомобиля. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса маршрута «Тюмень — Краснотурьинск», в салоне которого находилось 15 пассажиров, врезался в грузовой тоннар. В результате аварии погиб водитель автобуса, 5 пассажиров получили травмы.

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