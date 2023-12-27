Синоптики рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь в Тюмени

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
В течение ближайших трех дней в областной столице ожидаются снегопады. Четверг в Тюмени пройдет при переменной облачности, температура воздуха в этот день составит -6 днем и до -12 в темное время суток. В пятницу, 29 декабря, метеорологи прогнозируют снежные осадки и -6…-8 днем, до -11…-12 в вечерние и ночные часы.
30 декабря немного похолодает — днем столбики термометров не поднимутся выше -11….-12, в темное время суток температура воздуха составит -13.
1 января метеорологи обещают похолодание до -16…-20, небольшой снег. 2 января температура воздуха опустится до -20….-25.
Ранее «Наш Город» писал, что на новогодних каникулах в Тюмень вернутся морозы. Понижение температуры воздуха до -30 ожидается 4 января.