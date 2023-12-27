Синоптики рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь в Тюмени

В течение ближайших трех дней в областной столице ожидаются снегопады. Четверг в Тюмени пройдет при переменной облачности, температура воздуха в этот день составит -6 днем и до -12 в темное время суток. В пятницу, 29 декабря, метеорологи прогнозируют снежные осадки и -6…-8 днем, до -11…-12 в вечерние и ночные часы.