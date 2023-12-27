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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Синоптики рассказали о погоде на 31 декабря в Тюмени

Синоптики рассказали, какая погода будет в новогоднюю ночь в Тюмени

27 декабря 2023, 08:22
Фото: 1MI

Синоптики рассказали о погоде на 31 декабря в Тюмени

По прогнозам метеорологов, последний день года обещает быть солнечным и теплым. Днем столбики термометров покажут -14…-12, к вечеру опустятся до -15…-17. Осадки в этот день маловероятны, скорость ветра составит 5-7 м/с.

В течение ближайших трех дней в областной столице ожидаются снегопады. Четверг в Тюмени пройдет при переменной облачности, температура воздуха в этот день составит -6 днем и до -12 в темное время суток. В пятницу, 29 декабря, метеорологи прогнозируют снежные осадки и -6…-8 днем, до -11…-12 в вечерние и ночные часы.

30 декабря немного похолодает — днем столбики термометров не поднимутся выше -11….-12, в темное время суток температура воздуха составит -13.

1 января метеорологи обещают похолодание до -16…-20, небольшой снег. 2 января температура воздуха опустится до -20….-25.

Ранее «Наш Город» писал, что на новогодних каникулах в Тюмень вернутся морозы. Понижение температуры воздуха до -30 ожидается 4 января.

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