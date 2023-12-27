Из популярного тюменского автобусного маршрута исключат ряд остановок

В маршрут включат остановочные пункты «ул. Володарского», «Детская поликлиника», «ул. Даудельная» в обратном направлении. Одновременно с этим будут исключены из схемы движения остановочные пункты «Сквер Немцова», «Цветной бульвар», «Центральный рынок» в прямом направлении, «площадь Центральная», «ул. Первомайская», «Институт наук о земле», «ул. Орджоникидзе», «Областная инфекционная больница», «Дом печати» в обратном направлении.