Из популярного тюменского автобусного маршрута исключат ряд остановок

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В маршрут включат остановочные пункты «ул. Володарского», «Детская поликлиника», «ул. Даудельная» в обратном направлении. Одновременно с этим будут исключены из схемы движения остановочные пункты «Сквер Немцова», «Цветной бульвар», «Центральный рынок» в прямом направлении, «площадь Центральная», «ул. Первомайская», «Институт наук о земле», «ул. Орджоникидзе», «Областная инфекционная больница», «Дом печати» в обратном направлении.
Тюменцы могут ознакомиться с изменениями в приложении «Тюменский транспорт».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2024 года изменят схему движения автобусы № 54 «ЖК „Звездный городок“ — Жилой район Краснолесье», № 54д «ЖК „Звездный городок“ — а/п Рощино». В маршрут будут включены новые остановки.