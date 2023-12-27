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В Тюмени изменят схему движения автобуса № 39

Из популярного тюменского автобусного маршрута исключат ряд остановок

27 декабря 2023, 07:19
Фото: 1MI

В Тюмени изменят схему движения автобуса № 39

В Тюмени сразу после Нового года, с 1 января 2024 года, изменится схема движения автобусного маршрута № 39 «СК „Здоровье“ — ул. Созидателей».

В маршрут включат остановочные пункты «ул. Володарского», «Детская поликлиника», «ул. Даудельная» в обратном направлении. Одновременно с этим будут исключены из схемы движения остановочные пункты «Сквер Немцова», «Цветной бульвар», «Центральный рынок» в прямом направлении, «площадь Центральная», «ул. Первомайская», «Институт наук о земле», «ул. Орджоникидзе», «Областная инфекционная больница», «Дом печати» в обратном направлении.

Тюменцы могут ознакомиться с изменениями в приложении «Тюменский транспорт».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2024 года изменят схему движения автобусы № 54 «ЖК „Звездный городок“ — Жилой район Краснолесье», № 54д «ЖК „Звездный городок“ — а/п Рощино». В маршрут будут включены новые остановки.

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