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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:41

Updated Сегодня, 07:41

В новогоднюю ночь Тюмень накроет мощная магнитная буря

Будет весело: в новогоднюю ночь Тюмень накроет мощная магнитная буря

27 декабря 2023, 07:38
Фото: 1MI

В новогоднюю ночь Тюмень накроет мощная магнитная буря

Сильнейшая магнитная буря обрушится на Тюменскую область в новогодние праздники. Геомагнитная активность начнет повышаться 31 декабря. В этот день эксперты прогнозируют магнитную бурю с силой ударов до 4 баллов.

Геомагнитное поле будет неспокойным вплоть до конца дня 1 января — сила геомагнитных ударов составит 4 балла. По словам специалистов, вследствие повышенной геомагнитно активностью, метеозависимые люди, люди с хроническими заболеваниями могут испытывать недомогания.

Эксперты отмечают, что люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие — во время нее, третьи — через 1-2 дня после бури. Поэтому в эти следует не перенапрягаться, стараться больше отдыхать, совершать прогулки на свежем воздухе.

В период геомагнитной активности тюменца рекомендуют ограничить употребление алкогольных напитков, крепкого кофе. Также не следует придерживаться жестких диет, но исключить из рациона жирное, соленое, острое, копченое желательно. Во время бури не рекомендуется начинать новые дела, отправляться в дальние поездки.

Отметим, следующая магнитная буря в январе ожидается после Рождества — 8 и 9 января. Сила геоударов будет достигать 3 баллов.

Ранее «Наш Город» писал, что в середине декабря на Тюмень обрушилась сильнейшая магнитная буря. Ее причиной стала сильнейшая за последние шесть лет вспышка на Солнце интенсивностью Х2,8.

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