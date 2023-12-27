Будет весело: в новогоднюю ночь Тюмень накроет мощная магнитная буря

Эксперты отмечают, что люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни плохо чувствуют себя за 2-3 дня до начала бури, другие — во время нее, третьи — через 1-2 дня после бури. Поэтому в эти следует не перенапрягаться, стараться больше отдыхать, совершать прогулки на свежем воздухе.