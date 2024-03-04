В Тюмени выставлена на продажу самая большая квартира на Урале

Как заявляют продавцы, при желании квартиру можно разделить на несколько частей. Для этого предусмотрена техническая возможность. Отметим, что на втором месте рейтинга самых больших квартир на Урале — квартира в Екатеринбурге площадью свыше 450 кв.метров. Третью строчку рейтинга занимает квартира в Челябинске.