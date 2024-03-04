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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Тюмени выставлена на продажу самая большая квартира на Урале

В Тюмени выставлена на продажу самая большая квартира на Урале

4 марта 2024, 12:13
Фото: 1MI
В Тюмени продается самая большая квартира на Урале. Расположена она в кирпичном доме на Хохрякова, 45.

Из окон открывается вид на здание ФСБ. Неподалеку также расположены резиденции областного правительства и областной думы.

Как передают на ЦИАН, цена такой квартиры составляет 50 миллионов рублей. Площадь жилища 535,5 кв метра, внутри предусмотрена двухуровневая планировка.

Как заявляют продавцы, при желании квартиру можно разделить на несколько частей. Для этого предусмотрена техническая возможность. Отметим, что на втором месте рейтинга самых больших квартир на Урале — квартира в Екатеринбурге площадью свыше 450 кв.метров. Третью строчку рейтинга занимает квартира в Челябинске.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени значительно выросла стоимость аренды квартир.

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