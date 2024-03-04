Уроженка Тюмени Алена Водонаева уличила супруга Нюши в измене

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
«Сплетничаем здесь не часто, поэтому в виде исключения залезем туда, куда нас не звали. С другой стороны, публичность — она и про то, что о твоей личной жизни узнает общественность. Особенно если ты последние несколько лет выстраивал свой личный бренд лишь на личной жизни», — указала Водонаева в своем блоге.
Как предположили интернет-пользователи, девушку, с которой обнимается и целуется Сивов зовут Мэрайя Кэри.
Сама Нюша пока не прокомментировала опубликованные фото. Напомним, что когда-то ради певицы Сивов бросил детей и жену, с которой был в браке 15 лет. От Нюши у бизнесмена двое детей.