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Уроженка Тюмени Алена Водонаева уличила супруга Нюши в измене

Уроженка Тюмени Алена Водонаева уличила супруга Нюши в измене

4 марта 2024, 11:06
Фото: страница Нюши
Уроженка Тюмени известная телеведущая Алена Водонаева уличила супруга певицы Нюши в измене. Фотографии Игоря Сивова с неизвестной особой она опубликовала в социальных сетях.
«Сплетничаем здесь не часто, поэтому в виде исключения залезем туда, куда нас не звали. С другой стороны, публичность — она и про то, что о твоей личной жизни узнает общественность. Особенно если ты последние несколько лет выстраивал свой личный бренд лишь на личной жизни», — указала Водонаева в своем блоге.
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Как предположили интернет-пользователи, девушку, с которой обнимается и целуется Сивов зовут Мэрайя Кэри.

Сама Нюша пока не прокомментировала опубликованные фото. Напомним, что когда-то ради певицы Сивов бросил детей и жену, с которой был в браке 15 лет. От Нюши у бизнесмена двое детей.

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