В Тюмени выросла стоимость аренды комнат

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Средняя стоимость аренды комнат выросла на 2,7%. Изменение цены — одно из самых низких среди столиц регионов.
«Предложение комнат сократилось на 63% за год. Тем не менее, ставки на этот вид жилья выросли меньше, чем на более предпочтительный формат квартир. Так, съемные однокомнатные квартиры за последние 12 месяцев подорожали на 20,4%», — рассказал РБК Тюмень генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.
В целом по России средняя стоимость аренды комнат выросла на 14,4% и составила 9.4 тысячи рублей.
Ранее «Наш город» писал, что доля тюменского рынка загородной недвижимости может сократиться на треть. Главная причина — рост цен на загородные объекты.