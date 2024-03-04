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Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В Тюмени подорожала аренда комнат

В Тюмени выросла стоимость аренды комнат

4 марта 2024, 03:28
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени подорожала аренда комнат

На данный момент стоимость аренды комнаты в Тюмени составляет в среднем 9.6 тысячи рублей. Эксперты считают, что цены выросли из-за сокращения предложения на рынке.

Средняя стоимость аренды комнат выросла на 2,7%. Изменение цены — одно из самых низких среди столиц регионов.

«Предложение комнат сократилось на 63% за год. Тем не менее, ставки на этот вид жилья выросли меньше, чем на более предпочтительный формат квартир. Так, съемные однокомнатные квартиры за последние 12 месяцев подорожали на 20,4%», — рассказал РБК Тюмень генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.
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В целом по России средняя стоимость аренды комнат выросла на 14,4% и составила 9.4 тысячи рублей.

Ранее «Наш город» писал, что доля тюменского рынка загородной недвижимости может сократиться на треть. Главная причина — рост цен на загородные объекты.

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