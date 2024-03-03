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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Тюменцы заметили лису на Профсоюзной

В центре Тюмени по улицам бегает лиса

3 марта 2024, 10:31
Фото: 1MI

Тюменцы заметили лису на Профсоюзной

Жители Тюмени заметили сегодня ночью в центре города лису. Дикое животное бегало по тротуару в районе многоэтажек по улице Профсоюзной. Видеоролик с хищницей очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Видео: ЧС Тюмень

Заметим, что в Тюменской области дикие животные регулярно выходят к людям, хотя хищникам несвойственно приближаться к жилым домам. По словам специалистов Росприроднадзора, чаще всего, дикие звери появляются рядом с жилой застройкой в поисках еды. Жилые дома привлекают их наличием кормовой базы — пищу можно легко найти на свалках, возле мусорных контейнеров.

Однако кормить диких зверей специалисты категорически запрещают — во-первых, животное может быть заражено вирусом бешенства, во-вторых, звери могут привыкнуть к кормежке и будут регулярно выходить к людям.

Ранее «Наш Город» писал, что осенью 2022 года жители Калининского округа Тюмени сообщали о лисе, поселившейся рядом с детским садом. Горожане боялись, что дикий зверь может накинуться на детей, и требовали от властей принять меры.

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