В центре Тюмени по улицам бегает лиса

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Заметим, что в Тюменской области дикие животные регулярно выходят к людям, хотя хищникам несвойственно приближаться к жилым домам. По словам специалистов Росприроднадзора, чаще всего, дикие звери появляются рядом с жилой застройкой в поисках еды. Жилые дома привлекают их наличием кормовой базы — пищу можно легко найти на свалках, возле мусорных контейнеров.
Однако кормить диких зверей специалисты категорически запрещают — во-первых, животное может быть заражено вирусом бешенства, во-вторых, звери могут привыкнуть к кормежке и будут регулярно выходить к людям.
Ранее «Наш Город» писал, что осенью 2022 года жители Калининского округа Тюмени сообщали о лисе, поселившейся рядом с детским садом. Горожане боялись, что дикий зверь может накинуться на детей, и требовали от властей принять меры.