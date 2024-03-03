В центре Тюмени по улицам бегает лиса

Заметим, что в Тюменской области дикие животные регулярно выходят к людям, хотя хищникам несвойственно приближаться к жилым домам. По словам специалистов Росприроднадзора, чаще всего, дикие звери появляются рядом с жилой застройкой в поисках еды. Жилые дома привлекают их наличием кормовой базы — пищу можно легко найти на свалках, возле мусорных контейнеров.