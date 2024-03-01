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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки.

Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки

1 марта 2024, 09:05
Фото: 1MI
Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки.

Тюменский таксист поделился лайфхаками для снижения стоимости поездки

Уже сегодня вечером спрос и цены на такси будут колоссальными, причина тому — конец трудовой недели. Однако есть несколько способов снизить стоимость поездки, о них «Нашему городу» рассказал таксист одного из самых популярных сервисов Никита Кулигин.
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Таксист

Так как этот водитель в сервисе работает давно, то знает об их алгоритмах работы. К тому же по выходным он порою и сам становится пассажиром, а не водителем и эти способы он поверил на личном опыте.

«В моменты высокого спроса попробуйте заказать машину не прямо к вашему подъезду, а к соседнему дому или к доме, который располагается через дорогу от вашего. Поверьте, иногда это помогает скинуть до 70 рублей от цены поездки. Ведь алгоритм может зацепить район, где нагрузка не такая большая и водителей больше, что и снизит цену», — говорит водитель.
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Если вы едете из офиса или другого заведения, то точку стоит поставить на соседнем жилом доме, что также может снизить стоимость, что так же обусловлено алгоритмом работы приложения.

Никита Кулигин рекомендует заказывать автомобиль, пока ваш телефон находится на зарядке. Так приложение считает, что вы пока никуда не торопитесь и не будет завышать цену.

«Мы часто можем видеть, что с двух аккаунтов аналогичная поездка может выходить по стоимости разной. А потому, если вы едете с кем-то, то попробуйте посмотреть цену с разных устройств и выбрать наиболее выгодный», — советует водитель.

Также он рекомендует не пренебрегать тарифом «Вместе» и сэкономить больше сотни, заехав за попутчиком.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что немецкий концерн Volkswagen ввел запрет на поставки автомобилей и запчастей в Россию, но в Тюмени удалось наладить поставки марок, в производстве которых участвует немецкая компания

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