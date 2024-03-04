В Роспотребнадзоре напомнили тюменцам о пользе первых блюд

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Но так ли это на самом деле? В этом вопросе saratov24.tv помог разобраться Роспотребнадзор.
Как утверждают специалисты, если человек не имеет проблем с работой ЖКТ, то есть суп каждый день нет необходимости, 2-3 раз в неделю будет достаточно.
Все ли супы полезны?
Нельзя забывать, что не все супы одинаково полезны: мясные и крепкие супы, приготовленные с избытком масла и жира могут быть вредны для здоровья, вызывая дискомфорт или другие проблемы.
Как приготовить хороший суп
1) Для приготовления супа необходимо выбирать нежирное мясо (индейку или курицу).
2) Готовьте на втором бульоне — после того, как вода с мясом закипит, нужно слить воду, налейте чистую воду и варите до готовности.
3) Не добавляйте бульонные кубики, чтобы придать супу вкус и аромат. Добавьте лучше лавровый лист, перец горошком, а также немного соли для более насыщенного вкуса. Морковь, лук и стебель сельдерея помогут придать супу золотистый цвет.
4) Не переусердствуйте с маслом при обжаривании. Можно также обойтись без обжарки овощей, а добавить их в бульон свежими.
При приготовлении овощного супа используйте принцип «радуги» — чем больше овощей разнообразных цветов, тем лучше.
Чтобы сохранить витамины, овощи лучше недоваривать, а зелень добавлять уже в готовое блюдо.