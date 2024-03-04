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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

В Роспотребнадзоре напомнили тюменцам о пользе первых блюд

В Роспотребнадзоре напомнили тюменцам о пользе первых блюд

4 марта 2024, 10:39
Фото: 1MI
Об исключительной пользе супа говорили нам всегда мамы и бабушки. Безусловно, что правильно приготовленный суп содержит целый кладезь питательных веществ, включая белки, жиры и углеводы, а также витамины, минералы и клетчатку.

Но так ли это на самом деле? В этом вопросе saratov24.tv помог разобраться Роспотребнадзор.

Как утверждают специалисты, если человек не имеет проблем с работой ЖКТ, то есть суп каждый день нет необходимости, 2-3 раз в неделю будет достаточно.

Все ли супы полезны?

Нельзя забывать, что не все супы одинаково полезны: мясные и крепкие супы, приготовленные с избытком масла и жира могут быть вредны для здоровья, вызывая дискомфорт или другие проблемы.

В Роспотребнадзоре рассказали, какие супы полезны, а какие вредны для здоровья зимой
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Как приготовить хороший суп

1) Для приготовления супа необходимо выбирать нежирное мясо (индейку или курицу).

2) Готовьте на втором бульоне — после того, как вода с мясом закипит, нужно слить воду, налейте чистую воду и варите до готовности.

3) Не добавляйте бульонные кубики, чтобы придать супу вкус и аромат. Добавьте лучше лавровый лист, перец горошком, а также немного соли для более насыщенного вкуса. Морковь, лук и стебель сельдерея помогут придать супу золотистый цвет.

4) Не переусердствуйте с маслом при обжаривании. Можно также обойтись без обжарки овощей, а добавить их в бульон свежими.

При приготовлении овощного супа используйте принцип «радуги» — чем больше овощей разнообразных цветов, тем лучше.

Чтобы сохранить витамины, овощи лучше недоваривать, а зелень добавлять уже в готовое блюдо.

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