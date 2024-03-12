Обошлось без драк: в центре Тюмени толпа молодых людей устроила «стрелку»

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
«Сходка прошла мирно. Но когда на место „стрелки“ приехали сотрудники полиции, участники собрания быстро разошлись», — отметили очевидцы.
В комментариях под опубликованным видеороликом тюменцы пошутили, что просто собрались люди, которые не знают как пройти в библиотеку — спрашивали друг у друга дорогу.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время ведется проверка — сотрудники полиции проверяют размещенную в сети интернет информацию.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начал работу штаб общественного движения «Северный человек» — общественники планируют помогать правоохранительным органам бороться с нелегальными мигрантами и распространением наркотических средств. На минувшей неделе с тюменскими участниками движения провел встречу заместитель председателя комитета по делам национальностей Роман Малыгин.