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Updated Сегодня, 08:14

В центре Тюмени десятки молодых людей устроили «стрелку»

Обошлось без драк: в центре Тюмени толпа молодых людей устроила «стрелку»

12 марта 2024, 08:10
Фото: 1MI

В центре Тюмени десятки молодых людей устроили «стрелку»

По тюменским пабликам распространяется видеоролик, на котором запечатлена «стрелка» нескольких десятков молодых людей на улице Холодильной. Очевидцы сообщают, что так называемое собрание прошло без драк.
Сюжет
Полиция
«Сходка прошла мирно. Но когда на место „стрелки“ приехали сотрудники полиции, участники собрания быстро разошлись», — отметили очевидцы.

В комментариях под опубликованным видеороликом тюменцы пошутили, что просто собрались люди, которые не знают как пройти в библиотеку — спрашивали друг у друга дорогу.

Видео: тг-канал Тюмень №1

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время ведется проверка — сотрудники полиции проверяют размещенную в сети интернет информацию.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начал работу штаб общественного движения «Северный человек» — общественники планируют помогать правоохранительным органам бороться с нелегальными мигрантами и распространением наркотических средств. На минувшей неделе с тюменскими участниками движения провел встречу заместитель председателя комитета по делам национальностей Роман Малыгин.

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