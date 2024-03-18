Сильнейший отрыв: кого тюменцы хотят видеть своим президентом?

В целом по России лидирует Владимир Путин, набравший 87,68% голосов. На втором месте Николай Харитонов, голос за которого отдали 3,95% избирателей. Владислав Даванков и Леонид Слуцкий набрали по 3,81% и 3% голосов соответственно, сообщили в ЦИК России.