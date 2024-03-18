Сильнейший отрыв: кого тюменцы хотят видеть своим президентом?

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По предварительным итогам голосования в Тюменской области наибольшее количество голосов получил Владимир Путин — 88,74%. Далее — Леонид Слуцкий с 3,46%, Владислав Даванков — 3,39% и Николай Харитонов — 3,25%.
В целом по России лидирует Владимир Путин, набравший 87,68% голосов. На втором месте Николай Харитонов, голос за которого отдали 3,95% избирателей. Владислав Даванков и Леонид Слуцкий набрали по 3,81% и 3% голосов соответственно, сообщили в ЦИК России.
В выборах президента России приняли участие 977 076 жителей Тюменской области. Самый активный район — Омутинский, где явка составила 98,52%. На данный момент продолжается подсчет голосов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области явка на выборах президента России превысила 90% в восьми муниципалитетах. Помимо Омутинского района, лидируют Голышмановский городской округ, Аромашевский и Уватский районы.