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Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:32

Updated Сегодня, 02:32

Стало известно, кто лидирует на выборах президента в Тюменской области

Сильнейший отрыв: кого тюменцы хотят видеть своим президентом?

18 марта 2024, 02:30
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно, кто лидирует на выборах президента в Тюменской области

Стали известны предварительные итоги выборов президента России. Свой голос отдали более 970 тысяч тюменцев.
Сюжет
Выборы

По предварительным итогам голосования в Тюменской области наибольшее количество голосов получил Владимир Путин — 88,74%. Далее — Леонид Слуцкий с 3,46%, Владислав Даванков — 3,39% и Николай Харитонов — 3,25%.

В целом по России лидирует Владимир Путин, набравший 87,68% голосов. На втором месте Николай Харитонов, голос за которого отдали 3,95% избирателей. Владислав Даванков и Леонид Слуцкий набрали по 3,81% и 3% голосов соответственно, сообщили в ЦИК России.

Фото: ЦИК России / ВКонтакте

В выборах президента России приняли участие 977 076 жителей Тюменской области. Самый активный район — Омутинский, где явка составила 98,52%. На данный момент продолжается подсчет голосов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области явка на выборах президента России превысила 90% в восьми муниципалитетах. Помимо Омутинского района, лидируют Голышмановский городской округ, Аромашевский и Уватский районы.

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