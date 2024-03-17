Масленичные приметы: какой будет весна в Тюмени?

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Во вторник, 19 марта, температура воздуха понизится до +3…-4. Такая погода продержится до пятницы, 22 марта, после чего похолодает до 0…-8.
Вновь тепло ввернется в Тюмень 26 марта — в этот день, по прогнозам метеорологов, воздух в областной столице прогреется до +8…+10. Вторник, 26 марта, станет самым теплым днем первого весеннего месяца и первой декады апреля.
Сегодня, 17 марта, метеорологи обещают тюменцам солнечную погоду. Максимальная температура воздуха составит +5…+6. Заметим, что 17 марта в этом году — Прощеное воскресенье, седьмой день Масленицы. Согласно народным приметам, по сегодняшней погоде можно предсказать, какой будет предстоящая весна. Если день солнечный — весна будет теплой. Если пасмурно и ветрено, то весна будет дождливой и холодной.