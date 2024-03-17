Масленичные приметы: какой будет весна в Тюмени?

Сегодня, 17 марта, метеорологи обещают тюменцам солнечную погоду. Максимальная температура воздуха составит +5…+6. Заметим, что 17 марта в этом году — Прощеное воскресенье, седьмой день Масленицы. Согласно народным приметам, по сегодняшней погоде можно предсказать, какой будет предстоящая весна. Если день солнечный — весна будет теплой. Если пасмурно и ветрено, то весна будет дождливой и холодной.