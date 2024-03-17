nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В Тюмени после Масленицы потеплеет до +8

Масленичные приметы: какой будет весна в Тюмени?

17 марта 2024, 06:09
Фото: 1MI

В Тюмени после Масленицы потеплеет до +8

В понедельник, 18 марта, в областной столице столбики термометров поднимутся к полудню до +8. В темное время суток ожидается -2….-3.

Синоптики обещают переменную облачность и отсутствие осадков. Во вторник, 19 марта, температура воздуха понизится до +3…-4. Такая погода продержится до пятницы, 22 марта, после чего похолодает до 0…-8.

Вновь тепло ввернется в Тюмень 26 марта — в этот день, по прогнозам метеорологов, воздух в областной столице прогреется до +8…+10. Вторник, 26 марта, станет самым теплым днем первого весеннего месяца и первой декады апреля.

Сегодня, 17 марта, метеорологи обещают тюменцам солнечную погоду. Максимальная температура воздуха составит +5…+6. Заметим, что 17 марта в этом году — Прощеное воскресенье, седьмой день Масленицы. Согласно народным приметам, по сегодняшней погоде можно предсказать, какой будет предстоящая весна. Если день солнечный — весна будет теплой. Если пасмурно и ветрено, то весна будет дождливой и холодной.

Читайте также:
Тюменцы будут судиться с властями из-за застройки ЗарекиПодозрение на перелом: тюменская лыжница попала в больницу после женского спринта«Я пьяная в хламину»: тюменские шестиклассницы напились и сняли это на видео
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода
Выборы президента России-2024 в Тюмени: за кого голосовать?
15 марта, 07:31
Рожденные в СССР знают наизусть: угадайте 10 известных песен советского времени
15 марта, 09:38
Людоед, китайцы в мешках и плохой Гена: ТОП-5 ужасных убийств в Тюменской области
15 марта, 01:05
ТОП-5 загадочных и мистических мест в Тюмени: от каланчи до «кровавой библиотеки»
15 марта, 16:08
Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты
15 марта, 06:59
Собственный парк, образовательный центр и природа — какие ЖК ищут покупатели жилья
15 марта, 09:38