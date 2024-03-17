Явка на выборах президента РФ перевалила за 90% в восьми тюменских муниципалитетах

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В 8 муниципалитетах региона показатель явки превысила 90%. Лидирующие позиции продемонстрировали Омутинский район (явка 93,86%), Голышмановский городской округ (явка 93,45%), Аромашевский район (явка 93,24%), Уватский район (явка 90,44%), Ишимский район (явка 90,39%), Упоровский и Сладковский районы (явка 90,32%), а также Ялуторовский район (90,28%)
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в заключительный, третий день выборов президента РФ, работают 1070 избирательных участков. Проголосовать жители региона смогут до 20:00.