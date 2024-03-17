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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Явка избирателей на выборах президента РФ в Тюменской области приблизилась к 80%

Явка на выборах президента РФ перевалила за 90% в восьми тюменских муниципалитетах

17 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI

Явка избирателей на выборах президента РФ в Тюменской области приблизилась к 80%

928 тысяч 84 тюменских избирателя или 78,63% уже сделали свой выбор. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.
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Выборы

В 8 муниципалитетах региона показатель явки превысила 90%. Лидирующие позиции продемонстрировали Омутинский район (явка 93,86%), Голышмановский городской округ (явка 93,45%), Аромашевский район (явка 93,24%), Уватский район (явка 90,44%), Ишимский район (явка 90,39%), Упоровский и Сладковский районы (явка 90,32%), а также Ялуторовский район (90,28%)

Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области в заключительный, третий день выборов президента РФ, работают 1070 избирательных участков. Проголосовать жители региона смогут до 20:00.

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