Врачи достали изо рта тюменца огромную опухоль

Тюменские врачи удалили изо рта тюменца гигантскую опухоль

Онкологи Медицинского города спасли пациента с огромной опухолью в полости рта. Впервые мужчина обратился к врачам четыре года назад — в 2020 году. Тогда ему поставили диагноз — злокачественная опухоль полости рта с переходом на язык и челюсть.