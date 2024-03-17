Врачи достали изо рта тюменца огромную опухоль

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Были проведены операция по удалению новообразования и курс химиотерапии. В течение трех лет пациента ничего не беспокоило — он находился под наблюдением онкологов. Однако произошел рецидив болезни.
«На момент хирургического вмешательства злокачественным процессом был поражен практически весь язык, дно полости рта, гортань, ротоглотка, костные структуры на шее и мягкое нёбо. После такого обширного вмешательства у пациента образовался огромный дефект, который мы закрыли перемещенным лоскутом с грудной клетки. Сейчас он уже может самостоятельно глотать, такого результата мы даже не ожидали», — рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Динара Вонтлая.
В настоящее время тюменец уже выписали домой. В дальнейшем будет проведен второй этап реабилитации — голосовое протезирование.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли 4-летнего ребенка, проглотившего во время игры пластилин. Ребенок сутки не мог ничего есть и глотать.