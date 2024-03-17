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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Тюменские врачи удалили изо рта тюменца гигантскую опухоль

Врачи достали изо рта тюменца огромную опухоль

17 марта 2024, 11:32
Фото: Здравоохранение Тюменской области

Тюменские врачи удалили изо рта тюменца гигантскую опухоль

Онкологи Медицинского города спасли пациента с огромной опухолью в полости рта. Впервые мужчина обратился к врачам четыре года назад — в 2020 году. Тогда ему поставили диагноз — злокачественная опухоль полости рта с переходом на язык и челюсть.

Были проведены операция по удалению новообразования и курс химиотерапии. В течение трех лет пациента ничего не беспокоило — он находился под наблюдением онкологов. Однако произошел рецидив болезни.

«На момент хирургического вмешательства злокачественным процессом был поражен практически весь язык, дно полости рта, гортань, ротоглотка, костные структуры на шее и мягкое нёбо. После такого обширного вмешательства у пациента образовался огромный дефект, который мы закрыли перемещенным лоскутом с грудной клетки. Сейчас он уже может самостоятельно глотать, такого результата мы даже не ожидали», — рассказала заведующая отделением опухолей головы и шеи Динара Вонтлая.

В настоящее время тюменец уже выписали домой. В дальнейшем будет проведен второй этап реабилитации — голосовое протезирование.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли 4-летнего ребенка, проглотившего во время игры пластилин. Ребенок сутки не мог ничего есть и глотать.

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