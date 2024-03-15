Выборы президента России-2024 в Тюмени: за кого голосовать?

Для того, чтобы стать участником викторины «Люби свой край» нужно лишь подойти к организаторам и назвать ему свой номер телефона, после чего на ваш телефон придет СМС-сообщение с кодом, он необходим для регистрации. Далее на экране появится один из 700 подготовленных вопросов, на который вам и нужно будет ответить. Если вы дадите неправильный ответ, то все равно можете рассчитывать на утешительный сладкий подарок. Если же ответ будет правильным, то вы сможете получить более ценный приз.