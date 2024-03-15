Выборы президента России-2024 в Тюмени: за кого голосовать?

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:34
В Тюмени выборы президента будут проходить в течение трех дней — 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Но уже в первый день избиратели пришли на участки раньше, желая отдать голос за достойного кандидата в президенты.
«Уже много народу у нас побывало. Некоторые приходили раньше. Полагаю, что поток избирателей будет распределяться равномерно. Как показывает практика, явка будет высокой — 70% точно», — рассказал «Нашему городу» председатель одного из избирательных участков.
Для того, чтобы отдать свой голос за одного из 4 кандидатов, необходимо прийти на свой избирательный участок, зарегистрироваться (для этого вам понадобиться паспорт), взять бюллетень, проголосовать в кабинке и поместить лист в контейнер для сбора. Класть избирательный лист нужно лицевой стороной вниз.
Напомним, что узнать об избирательном участке, соответствующему вашему адресу регистрации, можно на портале избирательной комиссии Российской Федерации. В Тюменской области все три дня голосования будут работать 1070 избирательных участков.
Уже к полудню многие контейнеры уже были заполнены десятками бюллетеней. Тюменцы признаются, что для них поход на выборы — это важное событие в жизни.
«Пошел в первый же день, чтобы выполнить гражданский долг. Считаю, что поучаствовать в выборах должен каждый. Времени это занимает немного, зато потом живешь спокойно, с чувством выполненного долго», — рассказал «Нашему городу» один из избирателей на участке.
Предварительные итоги выборов объявят в первой половине дня 18 марта
Также около избирательных участков проходит викторина, в которой можно выиграть бытовых технику, смартфоны и другие ценные призы. Организатором выступает «Благотворительный фонд развития города Тюмени». По словам организаторов праздника, участие в викторине смогут принять все, кому уже исполнилось 18 лет.
Для того, чтобы стать участником викторины «Люби свой край» нужно лишь подойти к организаторам и назвать ему свой номер телефона, после чего на ваш телефон придет СМС-сообщение с кодом, он необходим для регистрации. Далее на экране появится один из 700 подготовленных вопросов, на который вам и нужно будет ответить. Если вы дадите неправильный ответ, то все равно можете рассчитывать на утешительный сладкий подарок. Если же ответ будет правильным, то вы сможете получить более ценный приз.
«Часто отвечают правильно и есть у нас уже победители, получившие бытовую технику. Вопросы затрагивают историю Тюменской области и России. Ответить на них может каждый!», — рассказали организаторы викторины.
Но и после получения приза в первом этапе викторины, забывать о ней не стоит. Если вы правильно ответили на вопрос, то проходите во второй тур. Там будут разыгрываться квартиры, автомобили и другие солидные призы. Чтобы их получить вам нужно стать счастливчиком, номер которого вытянут из общего барабана, после чего его обладателю номера позвонят и зададут 2 вопроса. Ответите правильно и приз ваш!
Призовой фонд викторины составляет более 600 тысяч подарков. Полный состав призов пока не раскрывается, это станет известно только после окончания мероприятия. Однако известно, что в числе призов точно есть смартфоны, чайники, весы, мультиварки, утюги, квартиры и автомобили.
Причем выиграть один из этих призов вполне реально. Две тюменки уже похвастались тем, что получили в подарок смартфоны.
«Получила смартфон. Пришла зарегистрировалась, ответила на вопрос и получила смартфон. Рада такому подарку. Смартфон буду использовать сама, а то у моих сестер есть, а у меня нет», — рассказала тюменская пенсионерка.
Стоит отметить, что для того, чтобы испытать удачу участие в выборах не обязательно. Однако, по условиям викторины, участвовать дважды одному человеку — запрещено.