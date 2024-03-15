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В Тюмени открылись избирательные участки для выборов президента России.

Выборы президента-2024: в Тюмени открылись избирательные участки

15 марта 2024, 03:01
Фото: 1MI
В Тюмени открылись избирательные участки для выборов президента России.

В Тюмени открылись избирательные участки для выборов президента России

Сегодня в 8:00 начали работу избирательные участки. Тюменцы и ранее зарегистрировавшиеся на выборы иногородние могут отдать свой голос за одного из четырех кандидатов, претендующих на звание президента Российской Федерации.

Сегодня стартовал первый из трех дней выборов президента России. Напомним, что голосование проходит с 15 по 17 марта включительно, участки будут работать с 08:00 до 20:00. Также в пятницу и субботу в школах отменены занятия для учащихся.

Прогнозируется, что в выборах примет участие более 80% жителей Тюменский области, такими расчетами поделился ранее председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Такого высокого результата регион может достичь благодаря высокой степени информирования населения.

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Тюмени и области прийти на выборы и отдать свой голос за выбранного кандидата.

«Чтобы сохранить курс на развитие, доказать, что мы едины и нас не победить, не сломать санкциями, нужно принять участие в выборах — воспользоваться своим конституционным правом. Посетите избирательный участок в любой из трех дней голосования. Выберете удобное для вас время и выполните гражданский долг», — обратился к жителям региона губернатор.

Узнать об избирательном участке, соответствующему вашему адресу регистрации, можно на портале избирательной комиссии Российской Федерации.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что высокой информированности населения о выборах президента удалось достигнуть благодаря проекту «ИнформУИК».

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