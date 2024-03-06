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В школах Тюмени отменят уроки из-за выборов

В тюменских школах отменят уроки из-за выборов президента РФ

6 марта 2024, 07:12
Фото: 1MI

В школах Тюмени отменят уроки из-за выборов

В дни проведения выборов президента России, 15 и 16 марта, в школах Тюменской области будут отменены занятия для учащихся. Такое решение принял региональный департамент образования и науки. Об этом сообщил глава Тюменского облизбиркома Игорь Халин в прямом эфире ЦУР ТО.
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Выборы
«С департаментом образования и науки согласовали вопрос относительно того, что в пятницу и субботу, 15 и 16 марта 2024 года, в общеобразовательных учреждениях, где расположатся избирательные участки, не будет занятий», — отметил он.

По словам Игоря Халина, вместо привычных школьных занятий с детьми проведут внеклассные мероприятия, посвященные теме выборов.

В этом году в Тюменской области в выборах президента примут участие 8,6 тысяч молодых избирателей. Они буду впервые голосовать. Всего в регионе зарегистрировано более 1 миллиона избирателей, в том числе около 600 тысяч в Тюмени.

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На выборах президента-2024 в Тюменской области будут работать 1070 избирательных участков. На 101 будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) последней модификации.

Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента Российской Федерации будут проходить в этом году в течение трех дней с 15 по 17 марта включительно. На кресло главы государства претендуют четыре кандидата Владислава Даванкова от «Новых людей», действующий глава России Владимир Путин, Николая Харитонова от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.

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