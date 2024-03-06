В тюменских школах отменят уроки из-за выборов президента РФ

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
«С департаментом образования и науки согласовали вопрос относительно того, что в пятницу и субботу, 15 и 16 марта 2024 года, в общеобразовательных учреждениях, где расположатся избирательные участки, не будет занятий», — отметил он.
По словам Игоря Халина, вместо привычных школьных занятий с детьми проведут внеклассные мероприятия, посвященные теме выборов.
В этом году в Тюменской области в выборах президента примут участие 8,6 тысяч молодых избирателей. Они буду впервые голосовать. Всего в регионе зарегистрировано более 1 миллиона избирателей, в том числе около 600 тысяч в Тюмени.
На выборах президента-2024 в Тюменской области будут работать 1070 избирательных участков. На 101 будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) последней модификации.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента Российской Федерации будут проходить в этом году в течение трех дней с 15 по 17 марта включительно. На кресло главы государства претендуют четыре кандидата Владислава Даванкова от «Новых людей», действующий глава России Владимир Путин, Николая Харитонова от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР.