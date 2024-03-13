Экономист Варыгина: «Курс доллара после президентских выборов поднимется»

Лилия Варыгина не стала делать прогнозов о том, какой курс доллара тюменцы смогут наблюдать после выборов президента. Она отметила, что курс доллара зависит от множества непрослеживаемых в перспективе факторов. Это не только наши внутренние и внешние события, россияне, по мнению эксперта, не должны забывать о том, что Соединенные Штаты Америки сами по себе испытывают множество проблем, с инфляцией, госдолгом, индустриализацией и трудовой занятостью.