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Жителям страны стоит готовиться к ослаблению курса рубля.

Экономист Варыгина: «Курс доллара после президентских выборов поднимется»

13 марта 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney
Жителям страны стоит готовиться к ослаблению курса рубля.

Тюменцам рассказали, что будет с курсом доллара после выборов

Президентские выборы состоятся в России в конце этой недели. Что будет с курсом валют «после» — рассказала «Нашему городу» экономист и квалифицированный инвестор Лилия Варыгина
Сюжет
Выборы

После выборов президента России, которые состоятся уже в конце этой недели, с 15 по 17 марта, жителям страны стоит готовиться к ослаблению курса рубля. Об этом в комментарии «Нашему городу» заявила экономист Лилия Варыгина.

«Есть все шансы, что рубль по отношению к доллару будет падать на краткосрочной перспективе. Удержание курса под выборы главы государства — давняя традиция для сохранения спокойствия населения, при этом после окончания выборов актуализируются проблемы реализации задач из послания президента, а для этого, есть вероятность, что потребуется некоторая корректировка курса», — считает Варыгина.
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При этом, как считает эксперт, ждать стремительного падения российского руля не стоит. По мнению экономиста Варыгиной, для этого нет оснований.

«Не думаю, что мы увидим просадку рубля по отношению к доллару в 1,5 — 2 раза, для такого падения нет серьёзных оснований, но повышение волатильности — вполне», — подчеркнула она.

Лилия Варыгина не стала делать прогнозов о том, какой курс доллара тюменцы смогут наблюдать после выборов президента. Она отметила, что курс доллара зависит от множества непрослеживаемых в перспективе факторов. Это не только наши внутренние и внешние события, россияне, по мнению эксперта, не должны забывать о том, что Соединенные Штаты Америки сами по себе испытывают множество проблем, с инфляцией, госдолгом, индустриализацией и трудовой занятостью.

«Я думаю, Центробанк продолжит взвешенную политику, не допуская глобальных серьезных просадок. Когда говорят о 150 — 200 рублях за доллар — это панические прогнозы», — заключила экономист.
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Добавим, что слухи об обрушении рубля после выборов президента распространяют различные средства массовой информации со ссылкой на собственных экспертов и различные анонимные источники.

Послание президента России Владимира Путина Совету Федерации, о котором упоминала собеседница «Нашего города» Лилия Варыгина состоялось 29 февраля 2024 года. Глава государства поручил Правительству России увеличить финансирование программ по продвижению русского языка и культуры за рубежом, запустить новый национальный проект «Семья», увеличить налоговый вычет для многодетны семей и отремонтировать образовательные учреждения.

Аналитики уверены, что эти поручения и множество других независимых факторов приведут к кратному увеличения стоимости валюты. В частности, среди причин, эксперты называют продолжающейся конфликт на Ближнем Востоке и растущих цен на нефть. Кроме того, ослаблению курса рубля может способствовать дефицитный национальный бюджет, сформированный на 2024 год.

Отметим, что на неделе перед выборами курс доллара, по данным Центрального Банка, колеблется в коридоре 90-92 рубля.

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