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80% жителей Тюменской области намерены участвовать в выборах президента России

Тюменский облизбирком дал прогноз по явке на выборах президента РФ

11 марта 2024, 09:01
Фото: 1MI

80% жителей Тюменской области намерены участвовать в выборах президента России

Порядка 80% избирателей Тюменской области планируют принять участие в выборах президента России. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
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Выборы

По его словам, данного результата удалось достичь благодаря проекту «ИнформУИК», главная цель которого — информирование населения о предстоящих выборах, а именно об избирательных участках, днях голосования и т. д.

В этом году выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта включительно. На территории региона будут работать 1 тысяч 61 избирательных участков. Традиционно они будут открыты в дни голосования с 08:00 до 20:00.

В дни проведения выборов президента Российской Федерации, 15 и 16 марта (в пятницу и субботу), в школах Тюменской области отменят занятия для учащихся. Такое решение принял региональный департамент образования и науки.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в предстоящие выходные дни состоится фестиваль «Тюменская весна», в рамках которого пройдет розыгрыш различных призов, в том числе автомобилей и квартир.

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