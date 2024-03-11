Тюменский облизбирком дал прогноз по явке на выборах президента РФ

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
По его словам, данного результата удалось достичь благодаря проекту «ИнформУИК», главная цель которого — информирование населения о предстоящих выборах, а именно об избирательных участках, днях голосования и т. д.
В этом году выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта включительно. На территории региона будут работать 1 тысяч 61 избирательных участков. Традиционно они будут открыты в дни голосования с 08:00 до 20:00.
В дни проведения выборов президента Российской Федерации, 15 и 16 марта (в пятницу и субботу), в школах Тюменской области отменят занятия для учащихся. Такое решение принял региональный департамент образования и науки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в предстоящие выходные дни состоится фестиваль «Тюменская весна», в рамках которого пройдет розыгрыш различных призов, в том числе автомобилей и квартир.