Стало известно, когда появится крематорий под Тюменью

Напомним, проект строительства кремационного комплекса получил положительное заключение экспертизы в марте 2023 года. Впервые речь о строительстве крематория под Тюменью шла в 2011 году. Кремационный комплекс власти планировали разместить на Велижанском тракте, позже — в районе деревни Падерина. Но из-за жалоб тюменцев по данному факту, пришлось искать другое место. В связи с этим реализация проекта растянулась на несколько лет.