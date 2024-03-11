Стало известно, когда появится крематорий под Тюменью

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:44
Согласно проектной документации, общая площадь тюменского крематория составит около 1,5 тысяч квадратных метров. На территории оборудуют большой и малый залы прощания, залы ожидания вместимостью свыше 50 человек, а также просмотровую начала кремации, площадку для развеивания праха «Поляна скорби». Кроме того, здесь расположатся кафе-столовая для проведения поминальных обедов, гравировально-производственный цех, колумбарий, места отдыха посетителей.
В комплексе будут функционировать три кремационные линии, оснащенные современными технологиями, позволяющими избежать вредных выбросов в атмосферу.
Напомним, проект строительства кремационного комплекса получил положительное заключение экспертизы в марте 2023 года. Впервые речь о строительстве крематория под Тюменью шла в 2011 году. Кремационный комплекс власти планировали разместить на Велижанском тракте, позже — в районе деревни Падерина. Но из-за жалоб тюменцев по данному факту, пришлось искать другое место. В связи с этим реализация проекта растянулась на несколько лет.