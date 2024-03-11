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Published Сегодня, 08:27

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В Тюмени до конца года завершат строительство крематория

Стало известно, когда появится крематорий под Тюменью

11 марта 2024, 08:27
Фото: 1MI

В Тюмени до конца года завершат строительство крематория

В Тюмени продолжается строительство кремационного комплекса в районе кладбища Червишевское-5. В настоящее время уже готов фасад будущего крематория. По планам, в эксплуатацию комплекс будет сдан до конца 2024 года.

Согласно проектной документации, общая площадь тюменского крематория составит около 1,5 тысяч квадратных метров. На территории оборудуют большой и малый залы прощания, залы ожидания вместимостью свыше 50 человек, а также просмотровую начала кремации, площадку для развеивания праха «Поляна скорби». Кроме того, здесь расположатся кафе-столовая для проведения поминальных обедов, гравировально-производственный цех, колумбарий, места отдыха посетителей.

В комплексе будут функционировать три кремационные линии, оснащенные современными технологиями, позволяющими избежать вредных выбросов в атмосферу.

Напомним, проект строительства кремационного комплекса получил положительное заключение экспертизы в марте 2023 года. Впервые речь о строительстве крематория под Тюменью шла в 2011 году. Кремационный комплекс власти планировали разместить на Велижанском тракте, позже — в районе деревни Падерина. Но из-за жалоб тюменцев по данному факту, пришлось искать другое место. В связи с этим реализация проекта растянулась на несколько лет.

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