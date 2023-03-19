Проект тюменского крематория получил положительное заключение экспертов

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:13
Крематорий, по планам тюменских властей, расположится на улице Червишевский тракт. Общая площадь объекта составит 1,4 тысяч квадратных метров. На территории разместят здание крематория, «Поляну скорби» (площадку для развеивания праха), малые архитектурные формы, места отдыха посетителей и озеленение хвойными деревьями, колумбарий, объекты инфраструктуры — гаражный бокс для автокатафалков, гравировальный-производственный цех, складские помещения, КПП, бытовые помещения для службы содержания территории, помещение для организации комплексных поминальных обедов.
«В проекте предусмотрены технологические помещения для размещения 3-х кремационных линий для функционального обеспечения крематория одной кремационной линией с возможностью технологического присоединения 2-й и 3-й кремационной линии на перспективу увеличения потребности в кремации». — указано в документации.
В здании крематория планируют разметить магазин ритуальных товаров, два траурных зала площадью 50-60 квадратных метров, один траурный зал площадью 100-110 квадратов, комнату просмотра начала кремации, комнату выдачи праха, необходимые помещения для осуществления технологического процесса.
Ранее «Наш Город» писал, что тему о строительстве крематория в Тюмени рассматривают с 2011 года. Реализация проекта затянулась из-за длительного поиска инвесторов и подходящего места. Изначально комплекс планировали разместить в районе Велижанского тракта, затем в районе деревни Падерино. Но из-за многочисленных жалоб тюменцев, властям пришлось искать другое место. В итоге было принято решение о строительстве комплекса в районе кладбища Червишевское-6.