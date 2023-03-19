Проект тюменского крематория получил положительное заключение экспертов

Ранее «Наш Город» писал, что тему о строительстве крематория в Тюмени рассматривают с 2011 года. Реализация проекта затянулась из-за длительного поиска инвесторов и подходящего места. Изначально комплекс планировали разместить в районе Велижанского тракта, затем в районе деревни Падерино. Но из-за многочисленных жалоб тюменцев, властям пришлось искать другое место. В итоге было принято решение о строительстве комплекса в районе кладбища Червишевское-6.