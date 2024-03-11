В Тюмени появился еще один лотерейный миллионер. Кто он?

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
О выигрыше тюменец узнал, проверив итоги розыгрыша в интернете.
«Дома были близкие, и пока все сидели за столом, я выбрал минутку, чтобы узнать, повезло мне или нет. Это было в новинку, потому как сам я никогда не покупал лотерейные билеты и не участвовал в розыгрышах. Когда я увидел сумму выигрыша и сообщил об этом родным, они не поверили. Я сказал, что это не шутка, и смех сменился сначала удивлением, а потом радостными криками с поздравлениями. Мне до сих пор не верится, что это случилось именно со мной», — отметил Валентин.
Тюменец рассказал, что имеет свой бизнес в сфере коммерческой недвижимости, любит путешествовать на машине, вместе с супругой хочет отправиться на автомобиле на Алтай. На выигранные денежные средства Валентин намерен облагородить участок частного дома, в котором он живет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут победителя лотереи «Столото», выигравшего миллион рублей. Мужчина пока не обратился к организаторам. Известно, что билет был куплен в отделении Почты России на Московском тракте.