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Posted Сегодня, 07:52

Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Тюменский автопутешественник выиграл миллион рублей

В Тюмени появился еще один лотерейный миллионер. Кто он?

11 марта 2024, 07:52
Фото: пресс-служба Столото

Тюменский автопутешественник выиграл миллион рублей

Более 1,2 миллиона рублей выиграл в лотерею «Золотая подкова» автопутешественник из Тюменской области Валентин Своеглазов. Счастливый билет ему подарил на Новый год друг.
Фото: пресс-служба Столото

О выигрыше тюменец узнал, проверив итоги розыгрыша в интернете.

«Дома были близкие, и пока все сидели за столом, я выбрал минутку, чтобы узнать, повезло мне или нет. Это было в новинку, потому как сам я никогда не покупал лотерейные билеты и не участвовал в розыгрышах. Когда я увидел сумму выигрыша и сообщил об этом родным, они не поверили. Я сказал, что это не шутка, и смех сменился сначала удивлением, а потом радостными криками с поздравлениями. Мне до сих пор не верится, что это случилось именно со мной», — отметил Валентин.

Тюменец рассказал, что имеет свой бизнес в сфере коммерческой недвижимости, любит путешествовать на машине, вместе с супругой хочет отправиться на автомобиле на Алтай. На выигранные денежные средства Валентин намерен облагородить участок частного дома, в котором он живет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут победителя лотереи «Столото», выигравшего миллион рублей. Мужчина пока не обратился к организаторам. Известно, что билет был куплен в отделении Почты России на Московском тракте.

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