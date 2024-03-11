В Тюмени появился еще один лотерейный миллионер. Кто он?

Тюменец рассказал, что имеет свой бизнес в сфере коммерческой недвижимости, любит путешествовать на машине, вместе с супругой хочет отправиться на автомобиле на Алтай. На выигранные денежные средства Валентин намерен облагородить участок частного дома, в котором он живет.