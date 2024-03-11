Тюменцы годами живут на вокзале и не хотят уезжать в приют

По его словам, в тюменской колонии он провел пять лет. В 90-х освободился, утроился на работу печников, проживал в общежитии на Бабарынка. Однако появились проблемы со здоровьем — с работы пришлось уйти, а из общежития переехать в социальный центр «Милосердие». В центре мужчина прожил пять лет, после чего «переселился» на вокзал — в социально центре не хватало свободы.