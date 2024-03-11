nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

На тюменском железнодорожном вокзале бездомные живут годами

Тюменцы годами живут на вокзале и не хотят уезжать в приют

11 марта 2024, 05:36
Фото: 1MI

На тюменском железнодорожном вокзале бездомные живут годами

Тюменский железнодорожный вокзал стал домом для нескольких тюменцев. В полупустом зале проживают несколько бездомных. И отличить их от обычных пассажиров практически невозможно.

Был женат трижды, но крепкой семьи построить не удалось

73-летний Евгений Борисович живет здесь уже около пяти лет. Пожилой мужчина родился в селе Александровское Ставропольского края. Трудился на рыбоперерабатывающем предприятии. Трижды был женат, но крепкой семьи построить не удалось.

«В 80-х годах Евгений Борисович по работе был переведен в Ханты-Мансийск. Там он проработал всего четыре года, после чего попал в тюрьму. Я его ударил топором по шее, и всё», — рассказывает дедушка 72.RU.

По его словам, в тюменской колонии он провел пять лет. В 90-х освободился, утроился на работу печников, проживал в общежитии на Бабарынка. Однако появились проблемы со здоровьем — с работы пришлось уйти, а из общежития переехать в социальный центр «Милосердие». В центре мужчина прожил пять лет, после чего «переселился» на вокзал — в социально центре не хватало свободы.

О родных Евгений Борисович говорит неохотно. Рассказывает только о сыне, с которым время от времени созванивается. Мужчина говорит, что сейчас он находится на СВО. Еще ему иногда звонит бывшая теща — узнает как дела и здоровье.

Итоги недели: «Северные люди» и нацконфликты, новый миллионер и грядущий рост цен
Узнать подробнее

Работал генеральным директором компании, но оказался бездомным

Еще один житель вокзала, 48-летний Александр, рассказывает, что здесь он оказался не от хорошей жизни. По слова мужчины, ранее он работал генеральным директором компании — сотрудничал с известными производителями кваса и пива. У него была трехкомнатная квартира, но из дома его выгнала дочь — поссорились.

«У меня нет паспорта, никаких документов нет — украли. Как думаете, где я деньги беру? Краду, меня на это толкнули. Просто в автобусе езжу с ротозеями. Могу в карман залезть, могу сумку разрезать», — признается Александр.
В Тюмени будут продавать уцененную одежду Adidas и Nike. Магазин откроют этой весной
Узнать подробнее

Приехал в Тюмень на заработки

Житель ж/д вокзала Анатолий 36 лет прожил на Украине. Там работал электромонтажником и грузчиком. В Тюмень приехал на заработки.

«Работал дворником, электриком, менеджером. Работать закончил лет 10 назад из-за возраста. Потом здоровье ковид подкосил — сильно похудел. Сейчас трудно работать, много денег уходит на лекарство. Иногда подрабатываю, к примеру, гружу мебель. Люди сами меня находят», — рассказывает Алексей.

Мужчина признается, что жизнь на вокзале непростая — много здесь бывших обитателей тюрем. Поэтому постоянно происходя кражи — воруют не только телефоны, но и еду.

«Мне предлагали пойти в рабочий дом. Но ребята говорят, что это всё обман. Есть среди них такие узурпаторы, которые избили мужчину, который ушел от них без разрешения. И он как кролик скрутился, крепкий мужчина», — сетует Алексей.

В планах мужчины найти новую подработку и немного накопить денег.

«Не забирают, потому что пью»: тюменки рассказали, как попали в центр для бездомных
Узнать подробнее

У жителей вокзала есть свой распорядок дня, правила и любимые места, где бесплатно кормят. Одежду бездомные берут бесплатно в благотворительных магазинах. Когда она загрязняется — выбрасывают, потому что всегда можно взять еще.

Ежедневно раз в сутки горячими обедами бездомных кормят «Богадельня» (по понедельникам, средам и пятницам) и «Миротворец» (вторник и четверг). «Самый любимый день — воскресенье, потому что к вокзалу приезжает мужчина, который особенно вкусно готовит. Все банные процедуры бездомные проводят в туалете вокзала, иногда ходят в баню.

Каждый из жителей вокзала мечтает об абсолютно другой жизни, но мало кто из них верит, что когда-либо это случится.

Ранее «Наш Город» писал, что жительницы Тюмени, живущие в социальном приюте «Милосердие», поделились историями о том, как потеряли все и оказались в приюте.

Читайте также:
По Тюмени прогулялся народный артист России Виктор СухоруковТюменскую область накроет туманВ Тюмени подорожал отдых в отелях
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени
«Пришло, откуда не ждали»: тюменцы массово заболевают пневмонией и ротавирусом
Сегодня, 08:25
Обмануть могут каждого: в Тюмени активизировались мошенники — раскрываем схемы обмана
Сегодня, 07:34
Масленица 2024: как традиционно отметить праздник и приготовить самые вкусные блины?
Сегодня, 06:10
Зима возвращается: на Тюменскую область надвигаются морозы
Сегодня, 04:49
«Каждый день давка»: тюменцы требуют от властей решить проблемы с автобусами
Сегодня, 07:25
В Тюмени будут продавать уцененную одежду Adidas и Nike. Магазин откроют этой весной
Сегодня, 04:24