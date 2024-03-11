Тюменцы годами живут на вокзале и не хотят уезжать в приют

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
73-летний Евгений Борисович живет здесь уже около пяти лет. Пожилой мужчина родился в селе Александровское Ставропольского края. Трудился на рыбоперерабатывающем предприятии. Трижды был женат, но крепкой семьи построить не удалось.
«В 80-х годах Евгений Борисович по работе был переведен в Ханты-Мансийск. Там он проработал всего четыре года, после чего попал в тюрьму. Я его ударил топором по шее, и всё», — рассказывает дедушка 72.RU.
По его словам, в тюменской колонии он провел пять лет. В 90-х освободился, утроился на работу печников, проживал в общежитии на Бабарынка. Однако появились проблемы со здоровьем — с работы пришлось уйти, а из общежития переехать в социальный центр «Милосердие». В центре мужчина прожил пять лет, после чего «переселился» на вокзал — в социально центре не хватало свободы.
О родных Евгений Борисович говорит неохотно. Рассказывает только о сыне, с которым время от времени созванивается. Мужчина говорит, что сейчас он находится на СВО. Еще ему иногда звонит бывшая теща — узнает как дела и здоровье.
Еще один житель вокзала, 48-летний Александр, рассказывает, что здесь он оказался не от хорошей жизни. По слова мужчины, ранее он работал генеральным директором компании — сотрудничал с известными производителями кваса и пива. У него была трехкомнатная квартира, но из дома его выгнала дочь — поссорились.
«У меня нет паспорта, никаких документов нет — украли. Как думаете, где я деньги беру? Краду, меня на это толкнули. Просто в автобусе езжу с ротозеями. Могу в карман залезть, могу сумку разрезать», — признается Александр.
Житель ж/д вокзала Анатолий 36 лет прожил на Украине. Там работал электромонтажником и грузчиком. В Тюмень приехал на заработки.
«Работал дворником, электриком, менеджером. Работать закончил лет 10 назад из-за возраста. Потом здоровье ковид подкосил — сильно похудел. Сейчас трудно работать, много денег уходит на лекарство. Иногда подрабатываю, к примеру, гружу мебель. Люди сами меня находят», — рассказывает Алексей.
Мужчина признается, что жизнь на вокзале непростая — много здесь бывших обитателей тюрем. Поэтому постоянно происходя кражи — воруют не только телефоны, но и еду.
«Мне предлагали пойти в рабочий дом. Но ребята говорят, что это всё обман. Есть среди них такие узурпаторы, которые избили мужчину, который ушел от них без разрешения. И он как кролик скрутился, крепкий мужчина», — сетует Алексей.
В планах мужчины найти новую подработку и немного накопить денег.
У жителей вокзала есть свой распорядок дня, правила и любимые места, где бесплатно кормят. Одежду бездомные берут бесплатно в благотворительных магазинах. Когда она загрязняется — выбрасывают, потому что всегда можно взять еще.
Ежедневно раз в сутки горячими обедами бездомных кормят «Богадельня» (по понедельникам, средам и пятницам) и «Миротворец» (вторник и четверг). «Самый любимый день — воскресенье, потому что к вокзалу приезжает мужчина, который особенно вкусно готовит. Все банные процедуры бездомные проводят в туалете вокзала, иногда ходят в баню.
Каждый из жителей вокзала мечтает об абсолютно другой жизни, но мало кто из них верит, что когда-либо это случится.
Ранее «Наш Город» писал, что жительницы Тюмени, живущие в социальном приюте «Милосердие», поделились историями о том, как потеряли все и оказались в приюте.