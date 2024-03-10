Итоги недели: «Северные люди» и нацконфликты, новый миллионер и грядущий рост цен

Несмотря на то, что сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, врачи прогнозируют рост заболеваемости в марте. По данным Роспотребнадзора, в Тюменской области за 8 неделю 2024 года зарегистрировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 22,7% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 15,5 на 100 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 15%.