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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Итоги недели: «Северные люди» и нацконфликты, новый миллионер и грядущий рост цен

Итоги недели: «Северные люди» и нацконфликты, новый миллионер и грядущий рост цен

10 марта 2024, 12:15
Фото: 1MI
Уходящая неделя запомнилась жителям Тюменской области рядом значимых событий. В их числе — открытие штаба «Северный человек» в Тюмени, рост цен на недвижимость, новый миллионер и грядущая эпидемия ОРВИ.
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Итоги
Фото: 1MI

«Северные люди» в ресурсе: в Тюмени спортсмены будут бороться с мигрантами-нелегалами

В Тюмени начал работу штаб общественного движения «Северный человек». общественники будут помогать правоохранительным органам бороться с нелегальными мигрантами, распространением наркотических средств.

По информации инсайдеров, соответствующие соглашения уже заключены. Руководителем общественного движения назначен спортсмен, тренер спортивной команды «Альянс» Николай Глячков.

Между тем, председатель тюменского комитета по делам национальностей Роман Малыгин предупредил о возможном противостоянии со стороны диаспор в связи с открытием штаба «Северный человек|Всероссийский ресурс» в Тюмени.

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По его словам, общественники заявляют о консолидации и противостоянии — их активизации в данном направлении может подтолкнуть представителей других национальностей к аналогичному объединению для противостояния.

«Мы готовы работать и взаимодействовать с любыми инициативами и организациями. Но все эти инициативы и проекты, должны быть строго в правовом поле», — отметил Малыгин.
Фото: 1MI

«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени

Несмотря на то, что сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом снижается, врачи прогнозируют рост заболеваемости в марте. По данным Роспотребнадзора, в Тюменской области за 8 неделю 2024 года зарегистрировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 22,7% по сравнению с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости COVID-19 составил 15,5 на 100 тысяч населения, что ниже предыдущей недели на 15%.

Однако инфекционист Владимир Сорокин убежден, что снижение может быть временным, и к концу марта заболеваемость вновь подскочит.

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«Это обусловлено сезонностью. В этот период важно провести чек-ап организма, так как вирус может вызвать серьезное осложнение. Осознание имеющихся проблем или их отсутствия поможет более эффективно бороться с вирусами активно распространяющимися в весенний период», — говорит врач.

Медики рекомендуют в целях профилактики избегать большого скопления людей и чаще гулять на свежем воздухе. Кроме того, следует начать пить витаминные комплексы. Правда, прежде нужно посоветоваться с врачом.

Фото: 1MI

В Тюмени не могут найти победителя лотереи, который выиграл миллион

Еще один житель Тюменской области выиграл миллион рублей в лотерее «Столото». Правда, до сих пор не обратился к организаторам за выигрышем. Известно, что счастливый билет был куплен в тюменском отделении Почты России на Московском тракте.

Организаторы лотереи сообщают, что победитель должен сообщить в «Столото» о выигрыше до 31 июля. В противном случае невостребованный выигрыш перечислят в бюджет России.

Фото: 1MI

У жителей Тюменской области за год зарплаты выросли на 9 тысяч рублей

Среднемесячный номинальный заработок в 2023 году составил в регионе 70 тысяч 290 рублей. Годом ранее этот показатель не превышал 61 тысячу 901 рубль. Такие данные предоставил Росстат.

По уровню зарплат Тюменская область заняла третье место в Уральском федеральном округе. Самые большие заработки имеют жители Ямала и Югры — 145,1 тысячи и 107,7 тысячи рублей соответственно.

В Свердловской области в среднем жители зарабатывали в 2023 году 64 тысяч 581 рубль, в Челябинской — 58 425, в Курганской — 50 218.

Фото: 1MI

«Дорожает все»: риэлторы опровергают слухи о падении цен на недвижимость в Тюмени

Российские эксперты прогнозируют снижение цен на вторичную недвижимость, объясняя это невозможностью применения льготной ипотеки. Некоторые смело говорят о том, что стоит ждать удешевления на 15%. Однако тюменский риелтор Андрей Белоусов считает такие прогнозы заоблачными мечтами, он уверен, что в ближайшее время цены останутся на прежнем уровне или даже подрастут.

«Мы не зафиксировали какого-то значительного спада на покупку вторичного жилья. Спрос на нее стабильный даже сейчас, пока действуют все программы льготной ипотеки на новостройки. В июне их часть может прекратить свое существование, так как президент обещал продлить только программу для семей. Это может спровоцировать рост цен на вторичном рынке на фоне повышения спроса», — отмечает риелтор.
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Белоусов также считает, что не будет снижения цен и на квартиры в новостройках — с каждым годом недвижимость на вторичном рынке только растет в цене. Данная тенденция объяснима повышенным спросом — в Тюмени квартиры активно покупают иногородние, чтобы позже сдавать их в аренду.

Потому спада цен и в этих сегментах ждать не стоит. В областной столице, несмотря на активную застройку, квартиры в новых комплексах быстро раскупают и многие застройщики говорят прямо, что планируют поднимать цены на фоне течения строительства.

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