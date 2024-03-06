«Только спокойствие!»: психолог рассказал, как избежать перепадов настроения весной

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Почему-то принято считает, что ситуация с психологическим благополучием весной касается только людей, которым уже поставили диагноз. Однако на деле страдать от «сезонного аффективного расстройства», как называют весеннее обострение врачи, может даже здоровый человек.
«Организм в этот период перестраивается. Происходит смена биоритмов, которая сказывается на выработке гормонов и общем состоянии. Здоровые люди их легче переносят, но также могут ощущать повышенную тревожность, плаксивость, импульсивность в мыслях и поступках, а также приливы энергии, которые могут быт схожи с состоянием гипомании. Особенно остро это может проявляться у женщин», — говорит психиатр Полина Сотникова.
Она подчеркивает, что огромную роль в состоянии человека весной играет удлинение светового дня, так как солнечный свет стимулирует синтез витамина D, который активно участвует в выработке серотонина и дофамина, которые также называют гормонами радости. Это мнение разделяет и психолог Олег Долгицкий.
«Осенью и весной происходит изменение продолжительности светового дня и погодных условий, что в свою очередь требует от человека адаптации к этим изменениям. Процесс адаптации сопровождается изменениями в психическом состоянии в худшую сторону. Для обычного человека эти изменения кратковременны и незаметны, а для людей, уже имеющих психические расстройства, данные изменения могут приводить к возникновению психических обострений», — подчеркнул эксперт.
Для того, чтобы здоровому человеку контролировать свое состояние, специалисты рекомендуют вести дневник эмоций. Специальные мобильные приложения для этого есть у любой системы. Туда стоит заносить свои переживания и их причины. Если ваша грусть или яркая радость обусловлена объективными причинами, то переживать не стоит. В случае возникновения яркой эмоции важно провести диалог с собой и проговорить причину такого явления, что должно вам помочь. Также от перепадов настроения могут помочь неспешные прогулки и занятие монотонными делами.
Также важно понимать, что не все люди, страдающие от психических расстройств знают об этом. Не каждый готов идти к специалисту, опасаясь «желтой» метки. А потому, как считают специалисты, невозможно составить объективную статистику психологического здоровья населения.
При том, даже в данных официальной статистики тюменского департамента здравоохранения указано, что число людей, страдающих психическими расстройствами растет с 2020 года. Так 2020 году таких пациентов в Тюменской области было 34 902, в 2021 году — 35 031, в 2022 их уже стало 35 653 человек. А по официальной статистике Минздрава, в целом по России психическими расстройствами страдает почти 4 млн человек.
Учитывая, что такие данные берутся только из государственных клиник и частная врачебная практика не учитывается, а также не все осознают, что имеют проблемы, психиатры и психологи считают, что это числа смело можно умножать на 2.
«Люди выбирают частные клиники, так как не доверяют государственным. Во-первых, боятся постановки на учет, а, во-вторых, у обществе давно зафиксировалось народное мнение, гласящее о том, что врачи платной клиники более компетентны. Хотя базовое образование и у частников, и у государственников одинаковое. Но особенно страшно, когда люди имеют серьезные проблемы, но не обращаются к врачу, это может привести к тяжелым последствиям», — рассказала врач-психиатр Полина Сотникова.
О тяжелых последствиях врач говорит не просто так. Весну считают сезоном самоубийств, так как зимой и осенью у человека, страдающего от подобных мыслей нет сил для реального планирование и совершения рокового поступка, а весной они могут появиться в связи с перестройкой организма и общим приливом энергии, которая может быть направлена не в то русло. А потому при возникновении тяжелых мыслей важно обратиться к специалисту или на горячую линию поддержки: 8 (3452) 50-66-43 или 8-800-220-8000.
Особенно перепадам настроения подвержены подростки, которые также переживают общие гормональные изменения в организме и вдобавок готовятся к экзаменам. А потому весной родителям особенно важно поддерживать своего ребенка, так как связь в семьей имеет в этом возрасте важную роль. Об этом говорит уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, подчеркивающий, что основными причинами подростковых суицидов являются семейные конфликты, нестабильное эмоциональное состояние, неразделенная любовь, конфликты со сверстниками, депрессивные состояния и демонстративно-шантажное поведение.
«Почти у всех детей нарушена психоэмоциональная связь с семьей, у девочек, в частности, с матерью. Каким бы взрослым не позиционировал себя подросток, отсутствие взаимопонимания и контакта с семьей сильно усугубляет переживания ребенка», — отметил Андрей Степанов.
Мы проконсультировалась с Марией Егоровой, врачом психиатром-наркологом ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер», которая рассказала о суицидальных рисках и способах помощи человеку, оказавшемуся в тяжелом состоянии.
«Многое зависит от особенностей личности и обстоятельств. Большинство суицидентов „кричат о помощи“, это происходит на этапе обдумывания, когда срабатывает антисуицидальный барьер», — говорит эксперт.
Некоторые приводят свои дела в порядок, раздаривают личные вещи. Так же наблюдается резкое изменение в поведении, замкнутость или выраженная общительность, потеря интереса к окружающему, рискованные и саморазрушающие действия.
«Если вы заподозрили, что у человека имеются мысли о самовольном уходе из жизни или он открыто говорит о своих намерениях, то необходимо выслушать человека и обсудить последствия его действий. Нужно вспомнить или придумать человека, который искренне поддержит, пожалеет и какие слова он скажет, что посоветует и как будет действовать в сложившейся ситуации. Важны положительные эмоции, поддержка и варианты решения сложной жизненной ситуации», — говорит Егорова.
В таком непростом вопросе важно не упустить время, на крайний случай в Центре суицидальной превенции (г. Тюмень ул. Герцена, 74) работает телефон доверия, также можно связаться через 112, специалисты проводят консультации людей попавших в стрессовую жизненную ситуацию.