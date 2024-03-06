«Только спокойствие!»: психолог рассказал, как избежать перепадов настроения весной

О тяжелых последствиях врач говорит не просто так. Весну считают сезоном самоубийств, так как зимой и осенью у человека, страдающего от подобных мыслей нет сил для реального планирование и совершения рокового поступка, а весной они могут появиться в связи с перестройкой организма и общим приливом энергии, которая может быть направлена не в то русло. А потому при возникновении тяжелых мыслей важно обратиться к специалисту или на горячую линию поддержки: 8 (3452) 50-66-43 или 8-800-220-8000.