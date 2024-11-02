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Психолог

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2024
«Он бил — я прощала»: тюменка откровенно рассказала о жизни с абьюзером
2 ноября, 07:20
Не та дорожка. Почему тюменские подростки выбирают преступный образ жизни?
17 октября, 06:39
Деньги на страданиях или истинная помощь? Психолог разоблачил тюменскую гадалку
19 июня, 10:48
Сберечь спокойствие: тюменский психолог рассказал, как бороться с народной паникой
25 марта, 08:48
«Только спокойствие!»: психолог рассказал, как избежать перепадов настроения весной
6 марта, 08:17
«Без проблем и стресса»: психолог рассказал тюменцам, как исполнить мечту
19 февраля, 08:52
«Любите и слушайте»: психолог рассказал тюменцам, как сохранить отношения
14 февраля, 09:07
«Не выпендривается, а болеет»: как тюменским родителям распознать депрессию у ребенка
8 февраля, 08:53
«Холод и апатия»: зимой в Тюмени ничего не хочется делать, как с этим бороться?
15 января, 06:52
«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников
9 января, 07:40
«Выдохните и начните жить»: психолог рассказал, как правильно начать 2024 год
2 января, 02:00
2023
А из нашего окна: психолог рассказал о влиянии пейзажей на жизнь человека
30 ноября 2023, 12:10
«Синдром осени»: как холода в октябре и ноябре влияют на тюменцев
23 октября 2023, 09:32
Тюменский психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе
Тюменский психолог в преддверии 1 сентября рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы помочь ребенку адаптироваться в 1 классе.
21 августа 2023, 09:56
В детском саду Тюмени детей попросили надеть военную форму
3 мая 2023, 08:59
Тюменский психолог Юлия Лукашенко: как нужно вести себя жертвам абьюзеров
Чаще всего жертвами агрессоров становятся женщины. Об этом практикующий психолог Юлия Лукашенок рассказала изданию «Аиф-Тюмень».
12 февраля 2023, 15:31

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