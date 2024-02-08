«Не выпендривается, а болеет»: как тюменским родителям распознать депрессию у ребенка

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Сейчас на детей ложится все больше и больше психологической нагрузки, они постоянно окружены источниками информации и им приходится перерабатывать тонны новостей и событий, что существенно сказывается на их психике.
«В последние 20-30 лет у детей стали чаще диагностировать расстройства депрессивного спектра. Во многом это связано с развитием технологий и кратном увеличении информационного воздействия. Дети не отдыхают, они постоянно что-то обрабатывают», — говорит психолог Наумова.
Такая перегрузка может вызвать психическое истощение, а в последствии и стать причиной депрессии или тревоги. Родителям стоит обратить особое внимание на ребенка, если у него:
«Это знаки, которые кричат нам о том, что ребенок чувствует себя плохо и у него есть проблема. Но, увы, даже в современном мире, многие родители считают эти проявления признаками плохого поведения, мод, ребенок просто выпендривается или обнаглел. И тогда начинается дополнительное давление со стороны родителей, крики, обвинения и наказания, что усугубляет ситуацию. Ребенок с проблемой остается один, он не понимает, что с ним происходит и самые близкие для него люди — мама и папа, тоже отворачиваются, это очень опасная ситуация», — говорит детский психолог Наталья Наумова.
Специалист говорит о том, что для ребенка особое значением имеет поддержка и понимание родителей, а потому реакция на проявление симптомов депрессии может значительно сказаться на последующем развитии болезни.
По словам Наумовой, у депрессии обычно три главных источника: социальный, психологический или биологический. К первому виду относят случаи, когда ребенок, например, подвергается буллингу в школе. Также депрессию может вызвать потеря близкого человека, смирение с которой дается ребенку тяжело. Проще говоря социальные факторы продиктованы средой, в которой живет ребенок.
К психологическим источникам часто относят темперамент, человек по природе может быть склонен к печали и меланхолии, а потому он может застревать в стрессовых ситуациях и долго переживать их. Также к этой категории относится неумение выходить из проблемных ситуаций. А значит психологические источники рождаются внутри психики ребенка.
«Здесь особенно хочу подчеркнуть, что родитель может научить ребенка справляться со стрессовыми ситуациями с меньшими переживаниями. Если каждая неудача вызывает бурю негативных эмоций, то проговорите это с ребенком. Составьте таблицу, занесите в нее ситуацию, эмоции, которые она вызвала и все мысли, возникшие под влиянием этих эмоций. Покажите ребенку наглядно, что одна ошибка или неприятная история не говорит о том, что с ним что-то не так, научите его приходить к положительным мыслям и извлекать пользу из неприятностей», — советует психолог.
Но у ребенка депрессия может возникнуть из-за биологических факторов, это могут быть последствия инфекции, нарушения в работе эндокринной системы, нейробиологические проблемы. А потому этот вид источника депрессии никак не зависит от вас, от вашего ребенка или от его окружения.
«В первых 2 случаях в большинстве своем, медикаментозная терапия не назначается, назначить препарат может только психотерапевт или психиатр. Если проблема не касается физического здоровья, то многим деткам зачастую, хватает просто разговоров со специалистом или родителем, которые могут научить его бороться с депрессией и ее наступлением. Да, кому-то может помочь год терапии, а для кого-то лечения может длиться существенно больше, все зависит от масштаба проблемы», — говорит Наумова.
Мы попросили эксперта выделить 3 главных ошибки, которые допускают тюменские родители при воспитании детей и которые могут привести к депрессии или тревожности.
На третьем месте игнорирование проблем ребенка. Случается такое, что родители считают своим долгом, кормить ребенка, одевать и водить его в школу, в остальном он должен справиться сам или воспитать его должны учителя.
«Такие родители себя не проявляют и даже не показывают ребенку, как сами справляются с проблемами, они обычно холодные и отстраненные, а ребенок растет будто сам по себе. Отсюда рождается чувство ненужности и ощущение, что ребенок не достоин любви родителей. Особенно это обостряется, если у друзей дома ребенок видит совсем иную картину», — рассказывает Наумова.
Вторая по популярности обратная проблема — гиперопека. Порою родители уж слишком переживают за своего ребенка и даже в его подростковом возрасте пытаются контролировать все аспекты его жизни, что «душит» психику подрастающего взрослого.
«Ребенок практически с первых шагов стремится к самостоятельности. И сепарация (отделение ребенка от родителя — прим. ред.) происходит на протяжении всего взросления. Если этому процессу постоянно мешать и привязывать к себе ребенка, это будет копить в нем только гнев, он себя будет ощущать беспомощным и неспособным на что-то, 0 что также крайне негативно сказывается на его состоянии. Но многим родителям этот формат выгоден и они все равно его используют», — говорит специалист.
И самая популярная проблема — вечное недовольство своим чадом. Такие родители считают, что их ребенок недостаточно хорош, а потому его достижение минимизируются, а ошибки — гиперболизируются. Часто родители ругают ребенка за отметку «хорошо», говоря, что он недостаточно постарался. Если оценки отличные, то начинают регать за отсутствие помощи дома, если и она есть, то найдет пробел в творческих или спортивных успехах. Ребенка загоняют в колесо и как бы быстро он не бежал, этого будет недостаточно.
«Мы в итоге очень быстро получаем ребенка, которому ничего не интересно. Который не хочет общаться с друзьями, учиться, творчески реализовываться и так далее. Это очень страшно и приводит к тяжелым последствиям вплоть до суицидальных мыслей», — объясняет психолог.
Тюменским родителям Наумова рекомендует быть рядом со своим ребенком в радостные минуты и в трудные. Важно подарить ребенку уверенность в том, что родители всегда его поддержат и помогут, при таком раскладе любая проблема будет решаема и такой фундамент значительно улучшит жизнь маленького человека в его взрослой жизни.