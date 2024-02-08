«Не выпендривается, а болеет»: как тюменским родителям распознать депрессию у ребенка

И самая популярная проблема — вечное недовольство своим чадом. Такие родители считают, что их ребенок недостаточно хорош, а потому его достижение минимизируются, а ошибки — гиперболизируются. Часто родители ругают ребенка за отметку «хорошо», говоря, что он недостаточно постарался. Если оценки отличные, то начинают регать за отсутствие помощи дома, если и она есть, то найдет пробел в творческих или спортивных успехах. Ребенка загоняют в колесо и как бы быстро он не бежал, этого будет недостаточно.