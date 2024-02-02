«Это издевательство!»: тюменские родители недовольны дистантном в школах

Противники «дистанционки» также считают, что обучение через интернет негативно сказывается не только на качестве образования, но и на здоровье детей. Однако тюменские власти пока не намерены отказываться от такого формата обучения в регионе, напротив, на развитие этого направления выделяется дополнительное бюджетирование.