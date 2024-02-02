«Это издевательство!»: тюменские родители недовольны дистантном в школах

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Всю следующую неделю тюменским школьникам придется учиться дистанционно из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. И, если школьники, такому известию только рады, то родители этих восторгов не разделяют.
«Замаяли с этим дистантом, это не обучение! Детки опять деградировать будут», — считают читатели «Нашего города».
Чаще всего родителей школьников не устраивает качество дистанционного образования, длительное время, которое ребенок проводит перед компьютером и технологическое обеспечение такого формата обучения.
Говоря о качестве уроков, недовольные акцентируют внимание на том, что не все занятия переводятся в дистанционный режим и информация подается скомкано, превращая урок в балаган.
«Я видела, как у сына проходит урок. Половину времени они разбираются кто и как подключился, потом учитель пытается убедиться, что его вообще слушают, так как дети могут просто уйти заниматься своими делами. Уроком это назвать сложно, толку от такого — минимум, особенно, если родитель на работе и не контролирует процесс», — говорит тюменская мама Ирина Павлова.
Также отец семиклассника Сергей Десятков говорит о том, что в дистанционный формат часто переводят не все предметы, порою из школьной программы остается только русский язык, алгебра и геометрия, а физику, химию и биологию порою вовсе не проводят.
К тому же не все родители могут обеспечить ребенку учебное место, особенно если они сами работают дистанционно и нуждаются в компьютере.
«А если еще детей двое, мне как их обеих к уроку подключить? Мы не миллионеры, чтобы каждому по ноутбуку покупать», — говорит мама пятиклассницы и девятиклассницы Татьяна Поздеева.
Говоря о вопросе технического обеспечения, юрист Павел Шадрин, ссылается на приказ Министерства просвещения, в котором указано, что школы обязаны организовать дистанционное обучение и онлайн-доступ к нему, но в то же время они не обязаны предоставлять технические устройства и интернет.
«Пока что закон не обязывает школы выдавать технические средства для обучения в дистанционном формате, но и выставление пропусков или плохих оценок из-за невозможности подключиться к уроку также будет считаться необоснованным. А потому такие случаи в школах должна рассматриваться индивидуально, тут пока нет четкого регламента», — говорит юрист.
Противники «дистанционки» также считают, что обучение через интернет негативно сказывается не только на качестве образования, но и на здоровье детей. Однако тюменские власти пока не намерены отказываться от такого формата обучения в регионе, напротив, на развитие этого направления выделяется дополнительное бюджетирование.
Педагогам периоды дистанционного обучения работать тоже приходится больше, во многом это связано с проблемами фокусирования внимания среди учеников.
«Не все детки могут усидчиво сидеть за монитором и слушать педагога через экран. К тому же ты не видишь, как дети воспринимают материал и все ли они поняли, мы ведь не можем их обязать включать камеры и транслировать экран. Из-за этого потом поступает много вопросов от учеников в личные сообщения и приходится больше работать индивидуально», — рассказала учительница русского языка и литературы Елизавета Боровина.
Она также рассказала, что многие дети на уроках хитрят и играют в компьютерные игры, вместо урока. А потому учителю также приходится «дергать» учеников, чтобы проверять, чем они занимаются.
К тому же известие о переводе уроков в дистанционный формат стало неожиданностью и сейчас педагогам приходится изменять план работ по запланированным урокам для усвоение в дистанционном формате. Однако, как считает Боровина, в некоторых случаях удаленная учеба положительно сказывается на усвоении материала.
«Есть ребята, которым проще разобраться самим и они прекрасно справляются дома. В школе их могут отвлекать одноклассники, а тут ребенок во многом предоставлен сам себе, что помогает развить навыки организации, я считаю, что такое даже полезно для развития учеников, хотя и не все готовы к такому», — говорит педагог.
Однако не все родители выступают решительно против дистанционного формата образования. Среди недовольных есть и те, кто рад, тому, что ребенок останется дома — в безопасности.
«Пусть лучше неделю дома посидит, чем потом с пневмонией сляжет. Вы чего вообще, родители?! Здоровье прежде всего, а за неделю у детей ничего страшного с мозгами не случится», — считает тюменская мама Галина Викторова.
Помимо того, что дети с большей вероятностью не заразятся ОРВИ и гриппом, родителей также радует возможность не возить ребенка в школу и не забирать его оттуда.
«Гора с плеч! Не нужно раньше вставать и по пробкам катить до школы. У меня ребенок спокойно может сидеть дома и учиться сам — это вопрос воспитания», — считает мама пятиклассника Валерия Мамонтова.
Но вопреки радостям и негодованиям, дистанта в школах будет не избежать. По приказу Роспотребнадзора, всех должны будут перевести на такой формат обучения до 11 февраля.