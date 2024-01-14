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Published Сегодня, 15:10

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Updated Сегодня, 15:12

В Тюменской области во время пожара погибла 13-летняя девочка

В Тюменской области во время пожара погиб ребенок

14 января 2024, 15:10
Фото: СУ СК России по Тюменской области

В Тюменской области во время пожара погибла 13-летняя девочка

13-летняя девочка погибла в результате пожара, произошедшего в селе Вагай Вагайского района в частном доме. Трагедия случилась утром в воскресенье, 14 января.
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Дети

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение дома. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 12 человек и 6 единиц техники, из них от Главного управления МЧС России по Тюменской области 8 человек личного состава и 4 единицы техники.

По факту гибели ребенка Следственным комитетом по Тюменской области возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы.

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