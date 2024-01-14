В Тюменской области во время пожара погиб ребенок

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:12
На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение дома. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 12 человек и 6 единиц техники, из них от Главного управления МЧС России по Тюменской области 8 человек личного состава и 4 единицы техники.
По факту гибели ребенка Следственным комитетом по Тюменской области возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия, допрашиваются очевидцы и свидетели произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы.
Ранее «Наш Город» писал, что два человека погибли во время пожара, произошедшего двухквартирном жилом доме в деревне Кукушки Исетского района в ночь с субботы на воскресенье.