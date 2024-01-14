В Тюменской области во время пожара погиб ребенок

На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось открытое горение дома. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров. В тушении огня были задействованы 12 человек и 6 единиц техники, из них от Главного управления МЧС России по Тюменской области 8 человек личного состава и 4 единицы техники.