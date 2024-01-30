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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Тюменские врачи спасли сбитого на пешеходном переходе ребенка

Жизнь «до» и «после»: тюменские врачи спасли сбитого на «зебре» ребенка

30 января 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney

Тюменские врачи спасли сбитого на пешеходном переходе ребенка

27 октября 9-летний Ярослав шел в школу, но поспешил: переходя дорогу, он не убедился в своей безопасности и попал под колеса машины. Школьник получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию.
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Дети

Ребенок был без сознания, когда его доставили в ОКБ №2. Длительное время он находился в реанимации, а после стабилизации состояния перешел к первому этапу реабилитации.

На второй этап реабилитации Ярослав поступил в центр «Надежда» в конце года. Тогда мальчик не мог ходить, говорить и держать голову.

«В результате лечения Ярослав стал самостоятельно сидеть и ходить с некоторой поддержкой, стал лучше понимать речь, даже начал произносить отдельные слова. Мальчик продемонстрировал замечательные успехи и настойчиво достигал поставленных целей во время курса реабилитации», - рассказал лечащий врач.
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На данный момент мальчик проходит еще один курс реабилитации. Врачи уверены, что он справится и преодолеет все трудности.

Свидетельница аварии рассказывала, что мальчик выбежал на красный сигнал светофора. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Ранее «Наш город» сообщал, что врачи спасли 60-летнего жителя Тобольска, поступившего в больницу с разрывом аорты. За жизнь мужчины они боролись 8 часов.

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