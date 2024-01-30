Жизнь «до» и «после»: тюменские врачи спасли сбитого на «зебре» ребенка

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Ребенок был без сознания, когда его доставили в ОКБ №2. Длительное время он находился в реанимации, а после стабилизации состояния перешел к первому этапу реабилитации.
На второй этап реабилитации Ярослав поступил в центр «Надежда» в конце года. Тогда мальчик не мог ходить, говорить и держать голову.
«В результате лечения Ярослав стал самостоятельно сидеть и ходить с некоторой поддержкой, стал лучше понимать речь, даже начал произносить отдельные слова. Мальчик продемонстрировал замечательные успехи и настойчиво достигал поставленных целей во время курса реабилитации», - рассказал лечащий врач.
На данный момент мальчик проходит еще один курс реабилитации. Врачи уверены, что он справится и преодолеет все трудности.
Свидетельница аварии рассказывала, что мальчик выбежал на красный сигнал светофора. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.
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