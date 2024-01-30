Жизнь «до» и «после»: тюменские врачи спасли сбитого на «зебре» ребенка

Тюменские врачи спасли сбитого на пешеходном переходе ребенка

27 октября 9-летний Ярослав шел в школу, но поспешил: переходя дорогу, он не убедился в своей безопасности и попал под колеса машины. Школьник получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию.