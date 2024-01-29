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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Тюменской области распространяется опасный для детей вирус

Дети под угрозой: в Тюменской области распространяется опасный вирус

29 января 2024, 06:26
Фото: 1MI

В Тюменской области распространяется опасный для детей вирус

В Тюменской области опасным заболеванием заразились уже 23 ребенка. В прошлом году им переболели более 30 человек, большинство из которых — в Тюмени.

Речь идет о кори — остром инфекционном вирусном заболевании. Вирус легко распространяется при кашле или дыхании и опасно тяжелыми осложнениями.

«Показатель заболеваемости корью составляет 1,9 на 100 тысяч населения. Дети и подростки составляют более 76% от общего количества заболевших. Более 80% приходится на Тюмень», — рассказали в Роспотребнадзоре 72.ru.

Самый доступный и эффективный метод борьбы с инфекцией — вакцинация, так как вакцинированные почти не болеют корью. Первую прививку дети получают в 12 месяцев, ревакцинацию нужно проходить в 6 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области резко выросла заболеваемость коклюшем. Всплеск заболеваемости был зарегистрирован в декабре.

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#Общество#Болезни#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Здоровье#Болезнь#Вирусы#Корь#Любовь Селезнева
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