Дети под угрозой: в Тюменской области распространяется опасный вирус

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Речь идет о кори — остром инфекционном вирусном заболевании. Вирус легко распространяется при кашле или дыхании и опасно тяжелыми осложнениями.
«Показатель заболеваемости корью составляет 1,9 на 100 тысяч населения. Дети и подростки составляют более 76% от общего количества заболевших. Более 80% приходится на Тюмень», — рассказали в Роспотребнадзоре 72.ru.
Самый доступный и эффективный метод борьбы с инфекцией — вакцинация, так как вакцинированные почти не болеют корью. Первую прививку дети получают в 12 месяцев, ревакцинацию нужно проходить в 6 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области резко выросла заболеваемость коклюшем. Всплеск заболеваемости был зарегистрирован в декабре.