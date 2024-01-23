nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Тюменцы предлагают признать старость болезнью ради спасения от «серебряного цунами»

Тюменцы предлагают признать старость болезнью ради спасения от «серебряного цунами»

23 января 2024, 09:35
Фото: 1MI
Тюменские общественники из благотворительного фонда «Наука за продление жизни» предлагают создать новый национальный проект — «Победа над старением». Проект направлен на решение проблемы «серебряного цунами» — резкого старения населения.

По прогнозам демографов и социологов, через 25 лет в мире число пенсионеров сравняется с количеством работающего населения. Современная социальная система в таких условиях может оказаться малоэффективной, пишет NEFT.

Фото: NEFT

 

«Инициативная группа настаивает, что в случае реализации их идей, россияне смогут доживать до 120-150 лет с 2045 года. Сами инициаторы сравнивают работу, которую хотят провести с советской космической программой или Манхэттенским ядерным проектом», — отмечает издание.

Свою идеи авторы программы планируют донести до правительства страны, чтобы борьбу со старением включили в число нацпроектов. Среди мер, направленных на продление среднего возраста жизни, тюменцы предлагают признать старость социально значимой болезнью, как, к примеру, туберкулез. Также авторы проекта надеются, что их инициатива даст толчок фармкомпаниям для разработки лекарства от старости.

Читайте также:
Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделюПоследствия от землетрясения в Китае дошли до ТюмениВласти Тюмени рассказали, когда в районе Дома обороны построят школу
#Общество#Ирина Швецова#Старение
Подпишитесь
«Вспомним 90-е?»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные годы
Сегодня, 01:39
«Рыба вымрет, река иссохнет?»: как глобальное потепление влияет на состояние Туры
Сегодня, 06:47
Тюменские таксисты нашли новый способ заработка на пассажирах
Сегодня, 03:16
Правда и мифы: тюменцам рассказали, к чему может привести храп
Сегодня, 07:23
«Новый вирус уже здесь?»: чем и почему массово болеют жители Тюменской области?
Вчера, 06:10
В Тюмени подешевели авто с пробегом
Сегодня, 04:27