Тюменцы предлагают признать старость болезнью ради спасения от «серебряного цунами»

Свою идеи авторы программы планируют донести до правительства страны, чтобы борьбу со старением включили в число нацпроектов. Среди мер, направленных на продление среднего возраста жизни, тюменцы предлагают признать старость социально значимой болезнью, как, к примеру, туберкулез. Также авторы проекта надеются, что их инициатива даст толчок фармкомпаниям для разработки лекарства от старости.