Тюменцы предлагают признать старость болезнью ради спасения от «серебряного цунами»

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По прогнозам демографов и социологов, через 25 лет в мире число пенсионеров сравняется с количеством работающего населения. Современная социальная система в таких условиях может оказаться малоэффективной, пишет NEFT.
«Инициативная группа настаивает, что в случае реализации их идей, россияне смогут доживать до 120-150 лет с 2045 года. Сами инициаторы сравнивают работу, которую хотят провести с советской космической программой или Манхэттенским ядерным проектом», — отмечает издание.
Свою идеи авторы программы планируют донести до правительства страны, чтобы борьбу со старением включили в число нацпроектов. Среди мер, направленных на продление среднего возраста жизни, тюменцы предлагают признать старость социально значимой болезнью, как, к примеру, туберкулез. Также авторы проекта надеются, что их инициатива даст толчок фармкомпаниям для разработки лекарства от старости.