Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю

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За минувшую неделю в Тюменской области выявили 221 новый случай заболевания коронавирусом, что на 74 случая меньше, по сравнению с предыдущей неделей.
Госпитализировать пришлось 28 человек, 413 выздоровели. Для сравнения, за период с 8 по 14 января был госпитализирован 31 человек, выздоровели 228. Ушедшая неделя также обошлась без летальных исходов.
По всей России замечено снижение количества госпитализированных и выздоровевших, а также показателя заболеваемости.
«За третью неделю 2024 года в стране госпитализированы 3 248 человек. Количество госпитализаций снизилось на 13,3%. Выздоровело 29 629 человек, или на 25,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%», — рассказали эксперты.
Ранее «Наш город» рассказал, что в Тюменской области замечен рост заболеваемости ОРВИ. Врачи рассказали, придет ли новый вирус, чем на самом деле болею тюменцы и чем их лечат медики.