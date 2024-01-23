Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю

Эксперты рассказали, сколько жителей Тюменской области заболели COVID-19

За третью неделю 2024 года — с 15 по 21 января, количество выздоровевших в России уменьшилось на 25,4%. Эксперты портала «Объясняем.рф» рассказали, как обстоит ситуация с COVID-19 в Тюменской области.