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Эксперты рассказали, сколько жителей Тюменской области заболели COVID-19

Эксперты рассказали, сколько тюменцев заболели COVID-19 за неделю

23 января 2024, 08:51
Фото: Midjourney

Эксперты рассказали, сколько жителей Тюменской области заболели COVID-19

За третью неделю 2024 года — с 15 по 21 января, количество выздоровевших в России уменьшилось на 25,4%. Эксперты портала «Объясняем.рф» рассказали, как обстоит ситуация с COVID-19 в Тюменской области.

За минувшую неделю в Тюменской области выявили 221 новый случай заболевания коронавирусом, что на 74 случая меньше, по сравнению с предыдущей неделей.

Госпитализировать пришлось 28 человек, 413 выздоровели. Для сравнения, за период с 8 по 14 января был госпитализирован 31 человек, выздоровели 228. Ушедшая неделя также обошлась без летальных исходов.

По всей России замечено снижение количества госпитализированных и выздоровевших, а также показателя заболеваемости.

«За третью неделю 2024 года в стране госпитализированы 3 248 человек. Количество госпитализаций снизилось на 13,3%. Выздоровело 29 629 человек, или на 25,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости составил 17,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,9%», — рассказали эксперты.

Ранее «Наш город» рассказал, что в Тюменской области замечен рост заболеваемости ОРВИ. Врачи рассказали, придет ли новый вирус, чем на самом деле болею тюменцы и чем их лечат медики.

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#Общество#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#COVID-19#Статистика#Коронавирусная инфекция#Ковид#Любовь Селезнева
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