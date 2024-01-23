nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Последствия от землетрясения в Китае дошли до Тюмени

Последствия от землетрясения в Китае дошли до Тюмени

23 января 2024, 08:28
Фото: 1MI
Жители Тюмени сегодня ночью ощутили подземные толчки, а именно последствия мощного землетрясения магнитудой 7 баллов, произошедшего на границе Китая и Киргызстана.

Переругавшиеся горожане даже обратились в единую диспетчертскую службу. В частности, вызовы в ЕДС поступили с двух адресов — Малыгина и Муравленко. Об этом «Нашему Городу» рассказали в МЧС по Тюменской области.

«Специалисты МЧС совместно с представителями управляющих компаний провели обследование местности вблизи домов, подъездов. Факторов, угрожающих здоровью и жизни, выявлено не было», — пояснили в ведомстве.

Заметим, что последствия произошедшего землетрясения ощутили не только жители Тюменской, но и Курганской области. Из-за жалоб на качающиеся люстры в домах, пришлось эвакуировать жителей двух домов в Кургане по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109.

При этом специалисты Геофизической службы Российской академии наук подтвердили вероятность того, что землетрясение, произошедшее в Китае близ границы с Казахстаном и Киргизией, или его последствия могли дойти до Кургана и Тюмени.

Будет ли землетрясение в Тюмени: прогнозы сейсмолога и карта землетрясений
Узнать подробнее

Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в ночь на 23 января в Китае неподалеку от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощутили в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Азербайджане.

В Алма-Ате сила подземных толчков по шкале МSК-64 составляла 5 баллов, восемь человек получили различные травмы. Трое из них пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей. Пятеро жителей Алма-Аты пострадали, когда выбегали из жилищ. Уточняется, что после оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение.

Читайте также:
Власти Тюмени рассказали, когда в районе Дома обороны построят школуИдея ТПП отобрать квартиры у малоимущих возмутила тюменцев«Обвинение не было истинным?»: тюменскому педофилу могут отменить приговор
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#МЧС#Природа#Землетрясение#Природные явления
Подпишитесь
«Вспомним 90-е?»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные годы
Сегодня, 01:39
«Рыба вымрет, река иссохнет?»: как глобальное потепление влияет на состояние Туры
Сегодня, 06:47
Тюменские таксисты нашли новый способ заработка на пассажирах
Сегодня, 03:16
Правда и мифы: тюменцам рассказали, к чему может привести храп
Сегодня, 07:23
«Новый вирус уже здесь?»: чем и почему массово болеют жители Тюменской области?
Вчера, 06:10
В Тюмени подешевели авто с пробегом
Сегодня, 04:27