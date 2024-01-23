Последствия от землетрясения в Китае дошли до Тюмени

Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в ночь на 23 января в Китае неподалеку от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощутили в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Азербайджане.