Последствия от землетрясения в Китае дошли до Тюмени

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
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Updated Сегодня, 08:30
Переругавшиеся горожане даже обратились в единую диспетчертскую службу. В частности, вызовы в ЕДС поступили с двух адресов — Малыгина и Муравленко. Об этом «Нашему Городу» рассказали в МЧС по Тюменской области.
«Специалисты МЧС совместно с представителями управляющих компаний провели обследование местности вблизи домов, подъездов. Факторов, угрожающих здоровью и жизни, выявлено не было», — пояснили в ведомстве.
Заметим, что последствия произошедшего землетрясения ощутили не только жители Тюменской, но и Курганской области. Из-за жалоб на качающиеся люстры в домах, пришлось эвакуировать жителей двух домов в Кургане по улицам Куйбышева, 15 и Гоголя, 109.
При этом специалисты Геофизической службы Российской академии наук подтвердили вероятность того, что землетрясение, произошедшее в Китае близ границы с Казахстаном и Киргизией, или его последствия могли дойти до Кургана и Тюмени.
Землетрясение магнитудой 7,1 было зарегистрировано в ночь на 23 января в Китае неподалеку от границ с Киргизией и Казахстаном. Эпицентр располагался на расстоянии 121 км к западу от китайского уезда Аксу и в 270 км к юго-востоку от Алма-Аты. Подземные толчки ощутили в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, а также в Азербайджане.
В Алма-Ате сила подземных толчков по шкале МSК-64 составляла 5 баллов, восемь человек получили различные травмы. Трое из них пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей. Пятеро жителей Алма-Аты пострадали, когда выбегали из жилищ. Уточняется, что после оказания медицинской помощи их отправили на амбулаторное лечение.