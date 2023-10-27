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Водитель BMW сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Тюмени

Водитель BMW сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Тюмени

27 октября 2023, 10:18
Фото: 1MI
В Тюмени девятилетний мальчик был сбит автомобилем BMW на пешеходном переходе Московского тракта. Сейчас пострадавший доставлен в больницу с тяжелой травмой.

«Выбежал на красный сигнал. Резко. Его сбил водитель белого BMW. На этом участке очень часто стали сбивать школьников», — сообщила свидетельница несчастного случая порталу 72.ru. Она также считает, что в произошедшем может быть виноват не только водитель, но и родители, не присматривающие за ребенком.

В результате происшествия мальчик получил серьезную травму. Сейчас он находится в реанимации, где ему оказывают все необходимую помощь.

«Специализированным Следственным отделом по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП. Будет назначена автотехническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза по тяжести травм, полученных ребенком», — сообщили в пресс-службе УМВД.
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец ударил ножом своего соседа. Мужчину вывела из себя реакция на его отказ от приглашения выпить алкоголь.

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#Происшествия#Тюмень#Больница#ДТП#Пешеходный переход#Московский тракт#BMW#Травма#Дмитрий Балобанов
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