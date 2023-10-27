Водитель BMW сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Тюмени

«Выбежал на красный сигнал. Резко. Его сбил водитель белого BMW. На этом участке очень часто стали сбивать школьников», — сообщила свидетельница несчастного случая порталу 72.ru. Она также считает, что в произошедшем может быть виноват не только водитель, но и родители, не присматривающие за ребенком.