Водитель BMW сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе в Тюмени

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
«Выбежал на красный сигнал. Резко. Его сбил водитель белого BMW. На этом участке очень часто стали сбивать школьников», — сообщила свидетельница несчастного случая порталу 72.ru. Она также считает, что в произошедшем может быть виноват не только водитель, но и родители, не присматривающие за ребенком.
В результате происшествия мальчик получил серьезную травму. Сейчас он находится в реанимации, где ему оказывают все необходимую помощь.
«Специализированным Следственным отделом по расследованию ДТП Следственного управления УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП. Будет назначена автотехническая экспертиза и судебно-медицинская экспертиза по тяжести травм, полученных ребенком», — сообщили в пресс-службе УМВД.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец ударил ножом своего соседа. Мужчину вывела из себя реакция на его отказ от приглашения выпить алкоголь.