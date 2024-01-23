«Желудок находился в груди»: тобольские врачи спасли женщину с опасной патологией

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Женщина обратилась к торакальному хирургу Областной больницы №3. Лекарства не помогали ей справиться с анемией, нужно было регулярно делать переливание крови.
При обследовании ЖКТ врач обнаружил гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы — желудок женщины находился в грудной полости. Хирург предположил, что нетипичное положение желудка связано с анемией.
Врач решил, что необходимо срочно провести операцию, но вмешательство пришлось отложить из-за анемии. Женщину перевели в терапевтическое отделение, где врачам удалось достичь необходимых показателей гемоглобина.
Операция прошла успешно и без осложнений. Женщина уже вернулась к привычному образу жизни.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики спасли женщину с гигантской опухолью. Пациентка несколько лет мучилась из-за обильных кровотечений.