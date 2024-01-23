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Published Сегодня, 05:56

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Updated Сегодня, 05:58

В Тюменской области спасли женщину с желудком в грудной полости

«Желудок находился в груди»: тобольские врачи спасли женщину с опасной патологией

23 января 2024, 05:56
Фото: Midjourney

В Тюменской области спасли женщину с желудком в грудной полости

Врачи приняли решение провести срочную операцию. Однако лечение осложнялось анемией, от которой женщина страдала долгие годы.

Женщина обратилась к торакальному хирургу Областной больницы №3. Лекарства не помогали ей справиться с анемией, нужно было регулярно делать переливание крови.

При обследовании ЖКТ врач обнаружил гигантскую грыжу пищеводного отверстия диафрагмы — желудок женщины находился в грудной полости. Хирург предположил, что нетипичное положение желудка связано с анемией.

Врач решил, что необходимо срочно провести операцию, но вмешательство пришлось отложить из-за анемии. Женщину перевели в терапевтическое отделение, где врачам удалось достичь необходимых показателей гемоглобина.

Операция прошла успешно и без осложнений. Женщина уже вернулась к привычному образу жизни.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские медики спасли женщину с гигантской опухолью. Пациентка несколько лет мучилась из-за обильных кровотечений.

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