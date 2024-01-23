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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Тюменские ученые доказали, что свет от смартфонов приводит к ожирению

Тюменские ученые объяснили, как свет от смартфонов связан с ожирением

23 января 2024, 05:32
Фото: 1MI

Тюменские ученые доказали, что свет от смартфонов приводит к ожирению

Ученые ТМУ доказали, что воздействие синего света на глаза в темноте чревато ожирением. Опасность несут не только гаджеты, но и свет из окон.

Излучение синей части спектра из любого источника света приводит к нарушениям метаболизма, так как оно мешает выработке мелатонина. Об этом рассказал профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.

Ученые установили, что даже небольшое количество синего света, полученное в период активной выработки мелатонина — с 21:30 до 01:00, напрямую связано с повышением индекса массы тела.

«На основании полученных данных мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», — советует профессор.

Губин отметил, что человеку проще избегать синий свет вечером, если он получил его в достаточном количестве утром и днем, когда этот свет полезен.

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#Общество#Тюменская область#Здоровье#Гаджеты#Исследования#Ученые#Научные исследования#Любовь Селезнева
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