Тюменские ученые объяснили, как свет от смартфонов связан с ожирением

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Излучение синей части спектра из любого источника света приводит к нарушениям метаболизма, так как оно мешает выработке мелатонина. Об этом рассказал профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.
Ученые установили, что даже небольшое количество синего света, полученное в период активной выработки мелатонина — с 21:30 до 01:00, напрямую связано с повышением индекса массы тела.
«На основании полученных данных мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», — советует профессор.
Губин отметил, что человеку проще избегать синий свет вечером, если он получил его в достаточном количестве утром и днем, когда этот свет полезен.
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