Опасный перекус: тюменцам рассказали, чем вреден обед за рабочим местом

Когда человек ест за работой, он не сосредоточен ни на рабочих задачах, ни на еде. В конечном итоге предпочтение отдается нездоровой пище, такой как фаст-фуд и готовая еда, в которой содержится много сахара и жиров. Это чревато последствиями — лишним весом, проблемами с сердечно-сосудистой системой и повышенному уровню холестерина.