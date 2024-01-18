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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Тюменцам рассказали, чем может навредить обед на рабочем месте

Опасный перекус: тюменцам рассказали, чем вреден обед за рабочим местом

18 января 2024, 10:13
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, чем может навредить обед на рабочем месте

Все чаще тюменцы отказываются от полноценных обеденных перерывов, отдавая предпочтение быстрым перекусам за рабочим столом. Это становится распространенной практикой, наносящей вред здоровью.

Чем именно опасна эта привычка — рассказала эксперт Екатерина Курбатова телеканалу «Саратов 24». В первую очередь, утверждает специалист, быстрый перекус на рабочем месте приводит к неправильному питанию.

Когда человек ест за работой, он не сосредоточен ни на рабочих задачах, ни на еде. В конечном итоге предпочтение отдается нездоровой пище, такой как фаст-фуд и готовая еда, в которой содержится много сахара и жиров. Это чревато последствиями — лишним весом, проблемами с сердечно-сосудистой системой и повышенному уровню холестерина.

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Помимо этого, перекус на рабочем месте не позволяет нормально расслабиться. Перерыв на обед — это время на отдых и восстановление энергии, чтобы вторая половина дня тоже была продуктивной.

Если человек ест во время работы, он не дает организму необходимого отдыха, а это может привести к ухудшению физического и психического здоровья.

Перерыв на обед — время для общения с коллегами, личные связи с которыми не получится поддерживать, если проводить все время за рабочим столом.

Ранее «наш город» рассказал, почему тюменцы увольняются с работы. Чаще всего люди недовольны размером зарплаты и атмосферой в коллективе.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Здоровье#Экспорт#Любовь Селезнева
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