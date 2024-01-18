Опасный перекус: тюменцам рассказали, чем вреден обед за рабочим местом

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Чем именно опасна эта привычка — рассказала эксперт Екатерина Курбатова телеканалу «Саратов 24». В первую очередь, утверждает специалист, быстрый перекус на рабочем месте приводит к неправильному питанию.
Когда человек ест за работой, он не сосредоточен ни на рабочих задачах, ни на еде. В конечном итоге предпочтение отдается нездоровой пище, такой как фаст-фуд и готовая еда, в которой содержится много сахара и жиров. Это чревато последствиями — лишним весом, проблемами с сердечно-сосудистой системой и повышенному уровню холестерина.
Помимо этого, перекус на рабочем месте не позволяет нормально расслабиться. Перерыв на обед — это время на отдых и восстановление энергии, чтобы вторая половина дня тоже была продуктивной.
Если человек ест во время работы, он не дает организму необходимого отдыха, а это может привести к ухудшению физического и психического здоровья.
Перерыв на обед — время для общения с коллегами, личные связи с которыми не получится поддерживать, если проводить все время за рабочим столом.
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