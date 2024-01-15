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Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Тюменцы рассказали, почему увольняются с работы

«Не та атмосфера»: тюменцы рассказали, почему увольняются с работы

15 января 2024, 04:17
Фото: 1MI

Тюменцы рассказали, почему увольняются с работы

70% жителей Тюменской области увольняются по собственному желанию. Аналитики сервиса hh.ru выяснили, какие причины тюменцы считают достаточно весомыми, чтобы уйти с работы.

Согласно данным опроса, главными поводами для увольнения являются неудовлетворенность размером зарплаты, атмосферой в коллективе и руководством.

8% тюменцев остаются без работы из-за сокращения штата, 3% — из-за реорганизации компании, 19% респондентов отметили иные причины.

Для сравнения, по УрФО по собственному желанию увольнялись 74% опрошенных, а по России — 67%.

В основном, по собственному желанию увольняются 79% сотрудников в возрасте до 18 лет, 78% тех, кому от 18 до 24 лет и 64% тюменцев в возрасте 25-34 лет.

Чаще всего увольняются работники сфер сельского хозяйства, спорта и красоты, медики и фармацевты, юристы и рабочий персонал. Реже всего увольняются представители сфер безопасности, высшего менеджмента и инвестиций.

Ранее «Наш город» рассказал, кому в Тюмени предлагают самую высокую зарплату. Рейтинг возглавили электромонтажники и доставщики пиццы.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Рабочие#Увольнение#Опрос#Любовь Селезнева
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