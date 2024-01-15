«Не та атмосфера»: тюменцы рассказали, почему увольняются с работы

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Согласно данным опроса, главными поводами для увольнения являются неудовлетворенность размером зарплаты, атмосферой в коллективе и руководством.
8% тюменцев остаются без работы из-за сокращения штата, 3% — из-за реорганизации компании, 19% респондентов отметили иные причины.
Для сравнения, по УрФО по собственному желанию увольнялись 74% опрошенных, а по России — 67%.
В основном, по собственному желанию увольняются 79% сотрудников в возрасте до 18 лет, 78% тех, кому от 18 до 24 лет и 64% тюменцев в возрасте 25-34 лет.
Чаще всего увольняются работники сфер сельского хозяйства, спорта и красоты, медики и фармацевты, юристы и рабочий персонал. Реже всего увольняются представители сфер безопасности, высшего менеджмента и инвестиций.
Ранее «Наш город» рассказал, кому в Тюмени предлагают самую высокую зарплату. Рейтинг возглавили электромонтажники и доставщики пиццы.