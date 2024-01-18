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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

Тюменцы рассказали о своих успехах и провалах в 2023 году

Год не из легких: тюменцы рассказали о своих достижениях и провалах в 2023 году

18 января 2024, 04:17
Фото: Midjourney

Тюменцы рассказали о своих успехах и провалах в 2023 году

2023 год выдался насыщенным для многих тюменцев. Они поделились с аналитиками hh.ru, в чем им удалось преуспеть, а в чем они разочаровались.

36% тюменцев поделились, что их самый главный успех в 2023 году — повышение квалификации и освоение чего-то нового. Этим похвастались 49% IT-специалистов и по 38% финансистов и работников сферы образования.

25% опрошенных рассказали, что за прошлый год прочитали много новых книг, а 20% считают личным достижением хороший отдых. В топ успехов также вошли новая работа, повышение зарплаты, долгожданная покупка и переезд.

Самым главным провалом года 48% тюменцев считают разочарование в работе. Лидируют в этом маркетологи — 55%, HR-специалисты и менеджеры — по 53%.

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На втором месте в рейтинге неудач — выгорание на работе, с которым столкнулись 43% опрошенных. На это пожаловались 54% маркетологов, 48% специалистов по работе с персоналом и 46% IT-специалистов.

Также 36% тюменцев поделились, что не смогли пройти собеседование на работу. С этим столкнулись 45% маркетологов и 44% IT-специалистов.

К негативным событиям ушедшего года 32% респондентов отнесли увольнение, 30% — постоянные переработки, 27% — ухудшение условий труда и 25% — проблемы со здоровьем.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени набирает обороты тренд на вакансии с неполной занятостью. Некоторые работодатели пришли к этому вынужденно.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Проблемы#Опрос#Любовь Селезнева
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