В Тюмени стало больше вакансий для инвалидов. Какую работу им предлагают?

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
По данным аналитиков HeadHunter, в 2023 году на площадках было размещено более 600 вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для сравнения, годом ранее таких предложений о работе было всего 342.
Отметим, на данный момент на портале по поиску работы hh.ru в Тюменской области размещено более 520 вакансий для инвалидов. В их числе — операторы ПК, администраторы интернет-магазина (удаленная работа), менеджеры (удаленная работа), охранники, диспетчеры, комплектовщики, операторы call-центра, курьеры, водители. Размер предлагаемой заработной платы от 25 до 150 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что военный комиссариат Тюменской области опубликовал десятки вакансий для желающих, заключить контракт. Требуются водители, командиры отделений, начальники радиостанций, разведчики, стрелки. Размер предлагаемой заработной платы составляет от 204 до 226 тысяч рублей.